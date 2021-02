Un giovane 22enne è stato aggredito e pestato da un gruppo di ragazzi, identificati e denunciati dai carabinieri. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, 17 febbraio, intorno alle 22:00, a Barano d’Ischia, uno dei comuni dell’Isola.

I sette, che si trovavano in due vetture separate avevano effettuato un sorpasso azzardato ai danni del 22enne che dopo averli incrociati nuovamente lungo il percorso aveva chiesto loro di moderare e prestare maggiore attenzione alla guida. Immediata la reazione del branco, di età compresa tra i 21 e 36 anni, che scesi dalle loro auto hanno iniziato a picchiare il giovane con calci e pugni, sfasciandogli anche il veicolo.







Allertati da alcuni amici della vittima, i militari dell’Arma sono intervenuti tempestivamente, bloccando e traendo in arresto il gruppo, prima che la lite degenerasse ulteriormente.

I 7 giovani sono stati tutti fermati e denunciati per lesioni aggravate e danneggiamento, oltre a subire una sanzione per aver violato le vigenti norme anti Covid che prevedono il divieto di circolazione dopo le 22:00, salvo che per comprovate esigenze. Per uno di loro è scattata anche la denuncia per porto abusivo di armi, a seguito del ritrovamento nella sua auto di un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri.

Il 22enne che è stato soccorso e trasportato all’Ospedale di Lacco Ameno è ora ricoverato presso la struttura sanitaria ed ancora sotto osservazione.