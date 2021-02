In relazione all’ordinanza n.27 del 18-02-2021, emessa dal Sindaco di Torre Annunziata in seguito alla notifica, da parte della ASL NA3 Sud, della positività al test SARS-Cov2 di un dipendente del punto vendita Leroy Merlin di Torre Annunziata, Leroy Merlin Italia comunica di aver effettuato, ad opera di una ditta specializzata, un adeguato intervento di sanificazione e disinfezione in tutte le aree interne del punto vendita, in conformità alle direttive del Ministero della Salute.







Il predetto trattamento è stato eseguito il giorno successivo all’ultimo giorno di presenza, presso il suddetto punto vendita, del dipendente risultato positivo al SARS-Cov2.

Pertanto, in ottemperanza alla suddetta ordinanza sindacale, il punto vendita Leroy Merlin di Torre Annunziata è regolarmente aperto secondo le disposizioni vigenti, ed opera garantendo l’applicazione di tutte le norme igienico-sanitarie per la sicurezza dei propri clienti e dipendenti.