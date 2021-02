La Campania resta in zona gialla ancora domani, sabato 20 febbraio, poi rientra nuovamente in “arancione”, dopo un mese e mezzo. La Campania era diventata gialla lo scorso 7 gennaio.

L’Italia del Covid cambia di nuovo i colori. Indice Rt in Italia sfiora l’uno per cento. Da domenica, con la Campania, anche l’Emilia Romagna e il Molise passano in zona arancione. Aumenteranno ancora una volta le restrizioni e sarà ancora una volta la ristorazione a pagarne il prezzo più alto. Sarà possibile spostarsi dal proprio comune solo per motivi di lavoro, salute e necessità.







La riclassificazione del rischio entra in vigore da domenica 21 febbraio e tornano quindi in vigore per almeno 15 giorni le misure previste per la cosiddetta “zona arancione”.

Cosa si può fare nella zona arancione

Spostamenti

Si può circolare dalle 5 alle 22 nello stesso Comune. Consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, nello stesso Comune, in massimo due persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, spostamenti consentiti anche entro i 30 km dai confini con divieto di andare nei capoluoghi di Provincia. Possibile spostarsi in altri Comuni per lavoro, salute o necessità o per servizi non presenti nel proprio, insomma sarà necessaria una ragione valida e l’autocertificazione (scarica il modello). Se non si dispone di un modello lo forniranno al momento del controllo le forze dell’ordine. Vietato circolare dalle 22 alle 5, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute. Il rientro alla residenza, domicilio o abitazione sempre consentito.







Ristorazione

Consumazione sempre vietata all’interno di bar e ristoranti e nelle adiacenze. Dalle 5 alle 18 permesso l’asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. Consegna a domicilio senza limiti di orario. Vietato consumare cibi e bevande in strade o parchi dalle 18 alle 5.

Scuole

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie, salvo diverse disposizioni locali ordinate da sindaci o Prefetti. Chiuse le università, consentite alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Commercio e Centri commerciali

Sono aperti i negozi, mentre i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperti all’interno farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai.







Trasporto locale

Riempimento dei mezzi massimo al 50%, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.

Tempo libero

Chiusi musei, mostre teatri, cinema, palestre e piscine. Aperti i centri sportivi.

Gioco

Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie.