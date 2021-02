Con una nota stampa la senatrice Virginia La Mura è intervenuta sul provvedimento di espulsione comminato ai senatori che non hanno votato la fiducia al Governo Draghi, gruppo del quale lei stessa fa parte.





“Tra le conseguenze delle espulsioni annunciate da Vito Crimi per i senatori che non hanno votato la fiducia al governo Draghi ce n’è una grave: il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra e la presidente della commissione Ambiente al Senato Vilma Moronese si troveranno all’opposizione e fuori dal gruppo parlamentare”, così la senatrice Virginia La Mura commenta le espulsioni decise dal M5S in quanto tra i senatori che hanno votato contro la fiducia al neo-governo.

“Due figure istituzionali importanti in due settori fondamentali come l’antimafia e l’ambiente cacciati dal M5S. Fa certamente riflettere sulle carenze che lasciano perplessi e preoccupano del governo Draghi. Imbarazzante ad esempio l’assoluta mancanza di riferimenti, nelle linee programmatiche del premier, al contrasto alle mafie. Si è parlato infatti solo di necessità di legalità in relazione al Sud, senza tener conto che le mafie sono un fenomeno nazionale e internazionale.





Come non ricordare poi che la prima stella del Movimento è costituita proprio dall’ambiente, la cui tutela dovrebbe essere prioritaria per questo governo visto che ben il 37% del Recovery dovrà essere speso per la transizione verde. Il nesso tra mafie e tutela ambientale è d’altronde molto stretto: grandi opere, gestione rifiuti, appalti pubblici e tutti i settori in espansione costituiscono lo spazio entro cui agisce la criminalità organizzata ai danni della natura e dell’uomo.

Ecco, ora il M5S decide di cacciare due figure di garanzia proprio di questi settori e senza ascoltare le loro ragioni. Una scelta davvero grave!”.