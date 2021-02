Cari concittadini, anche in queste ore si sono diffuse voci su presunti focolai scoppiati nelle scuole del nostro territorio.

Come sempre, con la solita trasparenza, vi aggiorno sugli ultimi sviluppi che hanno interessato quest’oggi il plesso Dorso dell’istituto comprensivo “Don Milani – Dorso”.

A risultare positive sono state due persone dello stesso nucleo familiare, frequentanti rispettivamente una terza e una prima classe della scuola Dorso.

Il filo diretto tra scuole, Ente comunale e Asl ha permesso di mettere tempestivamente in quarantena le due classi interessate a meno di 48 ore dall’esecuzione dei tamponi.







Il plesso “Dorso“, come tutte le scuole di San Giorgio a Cremano, mette in campo rigide misure di prevenzione del contagio. Proprio l’attenzione all’applicazione delle norme anti-Covid da seguire ha permesso di non mettere in quarantena alcun docente delle due classi.

Proprio oggi gli alunni della classe in cui era stata accertata una positività la scorsa settimana hanno terminato il periodo di quarantena preventivo. Lunedì tutti i ragazzi negativi al tampone di controllo torneranno alla didattica in presenza.

La situazione, malgrado le voci di corridoio, resta perciò sotto controllo. Al momento negli altri poli didattici cittadini non si registrano altri casi, restano perciò in quarantena al momento:

– una classe del plesso Troisi

– una classe dello Scotellaro

– tre classi del Medi (queste ultime riconducibili a un unico docente).

Tutte le altre classi di cui vi ho aggiornato in queste settimane sono invece tornate regolarmente in presenza dopo i canonici 10 giorni.







L’invito resta quello di passare per le informazioni sempre per i canali ufficiali: tramite questa pagina Facebook, le comunicazioni dei dirigenti scolastici o, se preferite, anche facendo domande tramite il mio account Messenger personale o la mail istituzionale.

Tutti i casi accertati di Covid-19 degli alunni delle scuole di San Giorgio a Cremano sono vagliati quotidianamente dall’ufficio di Prevenzione Collettiva dell’Asl, unico deputato a emettere provvedimenti di quarantena.

Le parole d’ordine per bloccare l’avanzata del virus restano prudenza e responsabilità. Insieme ce la faremo.