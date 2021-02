Dopo aver ricevuto una telefonata da parte dell’Asl ed essersi interfacciato anche con la task force del Comune, il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha predisposto la proroga della chiusura di tutte le scuole del territorio, comprese le Scuole dell’Infanzia.

Le attività didattiche in presenza erano già sospese dal 13 febbraio scorso e fino al 20, ma ieri sera considerata la curva discendete del contagio il primo cittadino aveva pensato di permettere il rientro tra i banchi di scuola ai bambini della Scuola dell’Infanzia.





Tuttavia a seguito proprio di quelle telefonate intercorse con l’Asl si evincevano difficoltà nelle scuole primarie e il contagio di 5 bambini nella platea della Scuola dell’Infanzia del Terzo Circolo Didattico, Di Sarno ha ritenuto opportuno prorogare la chiusura per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Pertanto con nuova ordinanza a decorrere dal 22 febbraio e fino al 27 il primo cittadino ha ordinato, “la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado (sia pubbliche che private) presenti sul territorio comunale; per lo stesso periodo è attivata la didattica a distanza, nei modi e nei termini disciplinati dalla normativa vigente; fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’ Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto”.

Dal report del 18 febbraio a Somma Vesuviana i positivi attivi risultano essere 133, con 6 nuovi positivi, 14 guariti, 200 persone in sorveglianza sanitaria e 3 ospedalizzati.







Di Sarno si è poi rivolto ai suoi concittadini esortandoli a mantenere comportamenti consoni con la situazione: “Questo rompete le righe, questo caos, non va bene”, ha detto. Per il sindaco è importante che tutti prendano coscienza del fatto che “questo virus ci sta negando la libertà” ed è compito di ognuno fare la propria parte per poterlo sconfiggere. “Mi aspetto una presa di coscienza forte da parte di tutti – ha affermato nella sua diretta facebook – Solo uniti possiamo farcela”.

Il sindaco ha anche sottolineato che da domenica tutta la regione Campania sarà nuovamente in zona arancione e pertanto andranno rispettate tutte le restrizioni previste per questa fascia. Concludendo il suo intervento su facebook, Di Sarno ha rivolto un pensiero ai ristoratori di Somma Vesuviana in seria difficoltà che domani si vedranno nuovamente costretti a chiudere i battenti per rispettare le “indicazioni” relative alla zona arancione.