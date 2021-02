In Campania sono state somministrate fino a oggi, 19 febbraio, 284.983 vaccini, di cui, prime dosi 179.777, seconde 105.206 su 338.805 dosi finora ricevute.

A fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale in Campania è stato il governatore Vincenzo De Luca, che a fronte dei numeri non è apparso per nulla fiducioso sul buon prosieguo dell’operazione. “Entro la prima settimana di aprile saranno 500mila i vaccinati, se arrivano i vaccini – ha sottolineato De Luca – ma sono numeri largamente insufficienti per una regione che ha oltre 5,6 milioni di abitanti”.







Rientrano nel novero i 280mila del sistema sanitario e delle Rsa, 200mila anziani e 96mila persone del settore scolastico e altre categorie. Per questa ragione il governatore ha annunciato che la Regione Campania si sta muovendo per acquistare nuove scorte.

“Abbiamo avuto meno della metà dei vaccini che erano stati programmati. Siamo fortemente in ritardo, se non abbiamo misure eccezionali, l’obiettivo di vaccinare 4 milioni e 600 mila persone diventa irraggiungibile“. Se andiamo avanti con questo ritmo ha ci metteremo 2-3 anni per completare le vaccinazioni. Bisognava dotarsi della capacita di produrre i vaccini, invece di attendere quello che decidono le case produttrici”.