Sospese le attività didattiche in presenza, per la scuola media Plesso Custra Centrale e primaria plesso Modigliani. Gli alunni seguiranno le lezioni in Dad per rientrare fra i banchi di scuola il 1 marzo prossimo.





Solo per il 22 febbraio invece nell’Istituto Luca Giordano resterà chiusa la Scuola Primaria del plesso Tenente Barone per la sanificazione a seguito della comunicazione di un nuovo caso di positività.

Lo ha reso noto il sindaco Cercola, Vincenzo Fiengo con una comunicazione sulla sua pagina facebook.

Il primo cittadino ha spiegato che tenuto conto degli indicatori regionali e delle criticità appurate nei diversi contesti scolastici, non si è ritenuta necessaria la chiusura di tutte le scuole del territorio.

Solo tre dunque i plessi interessati dalla nuova Ordinanza. Dal monitoraggio continuo della realtà scolastica, non risultano infatti criticità tali da giustificare una chiusura totale e pertanto le attività continueranno in presenza per tutti gli altri ordini e gradi di scuola, salvo quelli individuati.





L’esito positivo ad un test rapido e sintomi riconducibili all’infezione da coronavirus di un dipendente comunale ha fatto scattare anche la chiusura degli uffici al pubblico per i giorni 22 e 23 febbraio 2021

Fiengo ha voluto poi rassicurare i suoi concittadini che in sinergia con le Asl e i referenti Covid dei singoli istituti verranno effettuati con costanza i dovuti controlli e monitorato l’andamento epidemiologico per poter intervenire tempestivamente ed in modo adeguato.

Dall’ultimo report pubblicato e risalente a qualche giorno fa attualmente a Cercola risultano 82 persone contagiate.