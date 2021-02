L’ annuncio lo ha fatto il ministro della cultura Franceschini alla sua prima uscita pubblica del suo terzo mandato alla guida del dicastero: il nuovo direttore del Parco Archeologico di Pompei è l’archeologo tedesco Gabriel Zuchtriegel.

Il suo profilo è stato scelto dal ministro nella terna indicata dalla commissione di concorso. Sposato e padre di due figli, Zuchtriegel, 39 anni, succede a Massimo Osanna, che da settembre 2020 è stato nominato direttore generale dei musei gestiti dallo Stato. A Pompei ha già lavorato per alcuni mesi prima di vincere il concorso che lo ha portato a Paestum.





Studi e specializzazione in archeologia classica, una tesi di dottorato sul sito archeologico di Gabi, Zuchtriegel guida dal 2015 il parco archeologico di Paestum, dove ha condotto anche campagne di scavo, riportando alla luce un edificio di epoca dorica che secondo i primi studi potrebbe essere stato un tempio eretto da artigiani vasai, è ha lavorato molto sulla valorizzazione e il rapporto con il territorio, facendo anche discutere, nel 2016, quando aprì il sito ai matrimoni con tanto di regolamento e tariffario per foto e rito civile.

“Un benvenuto e un augurio di buon lavoro a Gabriel Zuchtriegel nominato nuovo direttore del Parco Archeologico di Pompei. Sono certo che anche a Pompei, così come ha già fatto a Paestum, continuerà la sua opera di rilancio e innovazione dell’area archeologica”. Così il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio ha salutato l’arrivo del nuovo direttore dell’area Archeologica.





Nell’augurarsi di incontrarlo al più presto di persona per riallacciare quel dialogo costruttivo già avviato con il professor Osanna, il primo cittadino ha aggiunto: “Nella sua gestione a Paestum abbiamo potuto apprezzare l’apertura verso il mondo e le collaborazioni esterne, nonché il senso di inclusione con la città. La sinergia tra la città vecchia e la città nuova è ciò per cui lavoriamo da sempre e sono sicuro che con Zuchtriegel questo cammino troverà nuova linfa”.

Poi Lo Sapio ha concluso: “Doveroso un saluto e un ringraziamento al professor Massimo Osanna, illuminato conoscitore del mondo delle arti. La sua opera di internazionalizzazione degli Scavi di Pompei resterà negli annali”.