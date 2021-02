Domenica importante per i destini di campionato del Napoli. Dopo la deludente prestazione e l’ancora più deludente risultato dell’andata dei sedicesimi d’Europa League, gli azzurri hanno l’obiettivo e il dovere di rilanciare le ambizioni per la qualificazione alla prossima Champions League.

Domani è in programma al Gewiss Stadium il match tra Atalanta e Napoli. Si tratta del terzo incontro tra le due squadre in questo febbraio. Le due partite precedenti, valevoli per le semifinali di Coppa Italia, hanno visto un pareggio per 0-0 al Maradona e un 3-1 nerazzurro a Bergamo. Nel girone d’andata di Serie A gli azzurri hanno avuto le meglio per 4-1, disputando forse la miglior gara dell’era Gattuso. Ora però il discorso è completamente diverso.





Il Napoli, come è noto, non sta infatti attraversando un buon momento di forma, mitigato dalla soddisfazione della vittoria sulla Juventus dello scorso turno. Il gioco latita e l’infermeria piena non aiuta di certo.

La nuova brutta notizia è l’infortunio occorso a Politano: l’ala italiana contro il Granada ha accusato una contusione al costato. La sua presenza è in forte dubbio. A fare da contraltare è però la guarigione di Koulibaly e Ghoulam dal Covid. Entrambi i difensori hanno effettuato il tampone, che ha dato esito negativo, e sono nuovamente arruolabili.

Gattuso dovrebbe proporre un 4-2-3-1, confermando Meret tra i pali, data anche l’indisponibilità di Ospina. La linea difensiva ritroverà quindi il suo leader: Koulibaly dovrebbe subito partire titolare, affiancato da uno tra Maksimovic e Rrahmani, con quest’ultimo al momento leggermente favorito. Sulle fasce, con Hysaj ancora assente, agiranno Di Lorenzo e Mario Rui. La coppia di centrocampo sarà composta da Fabian Ruiz e Bakayoko: il primo ha ben figurato, uno tra i pochi, nella trasferta spagnola, mentre il francese non ha dato una grossa mano ai compagni quando è subentrato. Si riforma però la coppia di centrocampo che a inizio stagione si stava ben comportando. Alle spalle della prima punta, che sarà Osimhen (unico centravanti disponibile), sono sicuri del posto Zielinski nel ruolo di sottopunta e Insigne sull’ala sinistra. Sulla destra si proverà a recuperare Politano, ma se il numero 21 non dovesse farcela è pronto Elmas.





L’Atalanta arriva all’incrocio con il Napoli con all’orizzonte un altro impegno molto importante, come quello che mercoledì prossimo la opporrà al Real Madrid in Champions League. Gasperini potrebbe dunque risparmiare i novanta minuti a qualche suo uomo. Potrebbero infatti sedersi in panchina Djimsiti, Freuler e Zapata, sostituiti da Palomino, Malinovskyi e Muriel. Ancora out Hateboer, ma è fuori causa anche Maehle: il quarto di centrocampo a destra dovrebbe essere Sutalo. In avanti insieme a Muriel vedremo Ilicic.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Gattuso

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

All. Gasperini

Salvatore Emmanuele Palumbo