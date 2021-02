Il calo dei test nei giorni festivi come al solito fa impennare il tasso di positività, dal momento che i tamponi si concentrano sui contatti diretti dei contagiati: la percentuale di ieri si impenna al 10,83, contro l’8,18 del giorno prima.

I dati delle ultime 24 ore riportano 1.202 (di cui 82 casi identificati da test antigenici rapidi) su 11.097 (di cui 1.169 antigenici) tamponi processati.

Gli asintomatici risultano essere 1.045, mentre oggi sono 75 i positivi sintomatici. Come sempre questi ultimi dati si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.









Nell’ultima settimana i report regionali, in tutti i dati sono stati estremamente simili con poche impercettibili oscillazioni. Oggi come capita sistematicamente ogni lunedì si registra l’aumento percentuale di oltre due punti e mezzo.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Venerdì 12 febbraio – 8,57% – 1.751 contagiati

Sabato 13 febbraio – 8,02% – 1.603 contagiati

Domenica 14 febbraio –10,15% – 966 contagiati

Lunedì 15 febbraio – 8,02% – 1.135 contagiati

Martedì 16 febbraio – 7,69% – 1.575 contagiati

Mercoledì 17 febbraio – 7,91% – 1.573 contagiati

Giovedì 18 febbraio – 8,20% – 1.616 contagiati

Venerdì 19 febbraio – 8,02% – 1.677 contagiati

Sabato 20 febbraio – 8,18% – 1.658 contagiati

Domenica 21 febbraio –10,83% – 1.202 contagiati







Nei Reparti Covid dedicati è salito il numero dei degenti. La riserva dei posti letto scende a 1.841 sui 3.160 complessivamente disponibili in Campania. In forte aumento il numero dei posti occupati nelle terapia intensiva, quindi calano a 531, i posti letto disponibili.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 254.318 (di cui 4.163 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.805.856 (di cui 83.113 antigenici).

I guariti registrati nel report quotidiano sono 1.223 con i quali giungono a 178.925 pazienti campani che hanno superato la malattia.

Sono 21 le vittime, 12 deceduti nelle ultime 48 ore, 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri​. Con le vittime odierne giungono a 4.141 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.676 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.319, rispetto a ieri 19 in più. Salgono a 125 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 5 in più, con 20 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Il numero delle persone attualmente positive oggi cala di 42 unità e risulta essere di 71.252, aumenta il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 69.808, con 66 persone in più.







Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 152.872 (+744)

– Provincia di Salerno : 38.199 (+244)

– Provincia di Avellino : 11.189 (44)

– Provincia di Caserta : 42.514 (+92)

– Provincia di Benevento : 6.774 (+28) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.





Il contagio in Italia

Sono 9.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 13.452.

Le vittime sono invece 274 , ieri erano state 232.

I casi totali da inizio epidemia in Italia sono ora 2.818.863, i morti 95.992. Gli attualmente positivi tornano a scendere dopo due giorni di rialzo e sono 387.903 (-992 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.334.968 (+10.335), in isolamento domiciliare ci sono ora 367.630 persone (-21.265).

Sono stati 170.672 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 250.986, quasi 80 mila in più, un calo ormai abituale la domenica. Il tasso di positività è del 5,6%, ieri era stato del 5,4% (quindi c’è un aumento dello 0,2% in 24 ore).

Sono 2.118 le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid-19, con un aumento di 24 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 162. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.155 persone, in aumento di 351 unità rispetto a ieri.





Le dosi di vaccino somministrate in Italia hanno superato i 3 milioni e mezzo. L’aggiornamento alle ore 15 indica la cifra di 3.537.975. I vaccinati con due dosi, compreso il richiamo, sono ora 1.332.163. Delle oltre 3,5 milioni di dosi somministrate, 2.210.876 sono andate a personale sanitario e sociosanitario, 638.483 a personale non sanitario, 367.054 a ospiti delle Rsa, 261.444 a over 80, 24.902 a membri delle forze armate, 35.216 al personale scolastico.

La stragrande maggioranza delle dosi impiegate sono del vaccino Pfizer-Biontech (3.334.254), quindi Astrazeneca (110.016) e Moderna (93.705), secondo dati del ministero della Salute aggiornati a oggi.