“I dipendenti del cantiere Nu di Ercolano, nella giornata odierna, si sono rifiutati di svolgere il proprio turno di lavoro. Tutto questo in seguito al provvedimento disciplinare a carico di due netturbini. La misura è stata necessaria in quanto sono stati sorpresi in flagranza mentre smaltivano illecitamente rifiuti provenienti da uno stabilimento che commercializza abbigliamento usato.







I due sono anche stati denunciati alla Procura della Repubblica, in seguito alle indagini condotte da polizia municipale di Ercolano e carabinieri forestali. La Buttol, che aveva segnalato alle forze dell’ordine l’ipotesi di reato attraverso un proprio ispettore, ha provveduto poi alla sospensione cautelare, in attesa di comminare l’eventuale sanzione”. Così hanno fatto sapere dall’azienda Buttol.

“Tutto ciò non giustifica il comportamento tenuto questa mattina dai dipendenti del cantiere di Ercolano. – hanno continuato da Buttol – L’Azienda stigmatizza tale atteggiamento. Inoltre, i dipendenti che si sono rifiutati di svolgere il proprio turno di lavoro saranno denunciati alla Procura per interruzione di pubblico servizio. Non saranno questi episodi a fermare le politiche di rigore e di rispetto delle regole portate avanti dalla Buttol Srl.