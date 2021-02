Complice il bel tempo, ma anche la consapevolezza del rientro in zona arancione della Regione Campania a partire da oggi, 21 febbraio 2021, moltissime persone hanno sfidato i divieti, riversandosi nelle strade e nei locali.







Tante le multe elevate ai singoli cittadini e agli esercenti commerciali. Non per ultimo, dai controlli effettuati dall’arma dei carabinieri a Napoli, 15 persone sono state sanzionate perché trovate a cenare in un pub in Via Malatesta oltre l’orario consentito. Denunciata la proprietaria e i dipendenti, impiegati tra l’altro in nero, e locale chiuso per cinque 5 giorni.

Per il week end il comando provinciale dei carabinieri aveva predisposto controlli serrati ed una presenza maggiore di uomini per le strade, in particolar modo nelle zone rinomate della movida partenopea, proprio per arginare possibili assembramenti e la violazione delle norme vigenti, ma a nulla sono valse le avvertenze e le forze messe in campo.





Numerosi dunque i cittadini identificati e multati. Circa 119 sono stati i soggetti fermati e sottoposti ad accertamento a Napoli di cui 40 con precedenti e 36 i veicoli controllati. Diverse anche le persone rintracciate e multate perché stazionavano tranquillamente nei pressi degli chalet del lungomare di Mergellina senza mascherina.

Anche nella zona flegrea gli uomini dell’arma hanno effettuato controlli stringenti, sequestrando 4 veicoli e fermando 79 persone di cui 13 sono state sanzionate per mancato uso della mascherina.