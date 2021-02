Novak Djokovic si avvicina nella corsa slam a Roger Federer e Rafa Nadal, vincendo il suo 9° Australian Open.

Il campione serbo domenica a Melbourne Park ha battuto Daniil Medvedev 7-5, 6-2, 6-2 dominando l’incontro in 1 ora e 54 minuti di gioco. Oggi ha un vantaggio di 5 incontri a 3 nell’ATP Head2Head contro il russo.

Novak é il secondo tennista maschio a vincere 9 o più titoli nello stesso evento del Grande Slam, eguagliando Rafael Nadal che ha stabilito questo record al Roland Garros. Ma il Djoker si é anche avvicinato (con 18 vittorie), nella corsa alla conquista del maggior numero di slam, al giocatore spagnolo e allo svizzero Roger Federer, entrambi a quota 20 slam.

Alcune dichiarazioni di Novak Djokovic e Daniil Medvedev

Riportiamo alcune dichiarazioni dei due tennisti

A EUROSPORT: “Tutti parlano della nuova generazione che verrà e ci conquisterà, ma realisticamente non sta ancora succedendo. Possiamo parlarne tutto il giorno, ma con tutto il rispetto per gli altri ragazzi, hanno ancora molto di lavoro da fare”.

Djokovic alla CERIMONIA DI PREMIAZIONE: “In campo, Daniil è uno dei giocatori più duri che abbia mai affrontato in vita mia. È solo questione di tempo prima che tenga in mano un trofeo del Grande Slam. Se puoi aspettare ancora qualche anno, lo apprezzerei. È incredibile che abbia messo insieme una serie di 20 vittorie consecutive negli ultimi mesi. Penso che sia stato un torneo di grande successo e vorrei elogiare Craig Tiley (direttore del torneo) per lo sforzo straordinario. È stato impegnativo su molti livelli diversi e Tennis Australia dovrebbe essere molto orgoglioso di averlo reso possibile”.

Medvedev alla CERIMONIA DI PREMIAZIONE: “Congratulazioni a Novak e alla tua squadra. Nove Grandi Slam in Australia e 18 in totale sono una cosa incredibile e probabilmente questo non sarà l’ultimo”.

Andrea Ippolto