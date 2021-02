Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Chiaia hanno notato che un bar, al quale sabato scorso era stata irrogata la chiusura per 5 giorni per inottemperanza alle misure anti Covid-19, presentava le serrande alzate e stava servendo alcuni clienti che, alla vista dei poliziotti, si sono rapidamente allontanati.

I poliziotti hanno denunciato il titolare, un 40enne napoletano, per inosservanza del provvedimento dell’autorità e l’hanno sanzionato poiché sorpreso a svolgere servizio di ristorazione ai tavoli.