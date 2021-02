Risale al giorno 22 febbraio l’ultimo bollettino aggiornato del Centro Operativo Comunale diramato durante una diretta social dal sindaco Gianluca Del Mastro. I contagi da Covid-19 sul territorio pomiglianese sono in forte crescita, il numero dei positivi è cresciuto in maniera esponenziale in soli quattro giorni, dal 19 febbraio i contagiati da Sars-Cov2 da 258 sono saliti a 290 di cui 5 ricoverati mentre sale a 24 il numero dei guariti.







Il sindaco non nasconde la preoccupazione per l’ascesa repentina della curva dei contagi e invita tutti a perseguire la strada dell’attenzione e del rispetto delle regole.

L’incremento del 12,5% dei casi rispetto all’ultima rilevazione del giorno 19 febbraio ha spinto il primo cittadino a prolungare fino alla settimana prossima la chiusura degl’istituti scolastici di primo e secondo grado in tutta la città, con un ulteriore proroga in caso di crescita dell’indice RT. È stata autorizzata solo la riapertura da lunedì 22 febbraio dei nidi, asili e di tutte le strutture per allievi BES e per i disabili. Stessa sorte per i giardini e i parchi pubblici che continueranno a rimanere chiusi visto che ormai tutta la Campania è ritornata nuovamente in fascia arancione a rischio medio alto.

Da domenica 21 febbraio con l’inizio delle restrizioni da zona arancione e l’obbligo di chiusure anticipare con coprifuoco alle 22,00 e fino alle 5,00 del mattino, i caschi bianchi coordinati dal Comandante Luigi Maiello hanno predisposto controlli più rigidi. Ad essere vigilate saranno le piazze e i luoghi della movida dove nonostante le chiusure di bar e ristoranti entro le 18,00 i giovani sono soliti intrattenersi creando pericolosi assembramenti. Le volanti della polizia municipale setacceranno l’intero territorio comminando contravvenzioni a coloro che adotteranno comportamenti sconsiderati che potrebbero ledere alla salute altrui.





Nella stessa diretta social Gianluca Del Mastro ha speso qualche parola per i commercianti e i liberi professionisti della cittadina pomiglianese. Ha annunciato che già da questa settimana partiranno i pagamenti per i contributi (fino a 2000 euro) a favore delle attività commerciali e per le partite iva rimaste inattive e seriamente danneggiate dallo stop imposto dalla dall’ emergenza sanitaria.

Nei mesi scorsi è stato pubblicato un bando per l’assegnazione di un contributo a fondo perduto. La domanda è stata presentata nel mese di gennaio del 2021 e non è stata accessibile a tutti. Il contributo sarà rilasciato solo a quegli esercizi che rientreranno nei requisiti elencati nel bando (criterio preferenziale valutato in caso di un eccedenza di domande presentate sarà il regolare versamento della Tari) e si interromperanno quando saranno esaurite le risorse economiche messe a disposizione.

Il primo cittadino spiega chiaramente “Abbiamo stanziato risorse come comune, al di là del Decreto Ristori emanato dal Governo. Per le attività commerciali abbiamo previsto inoltre l’esenzione della COSAP per tutto il 2020 una misura straordinaria che non tutti i comuni sono riusciti ad attuare per le categorie più colpite dall’emergenza sanitaria ancora in atto.

Cinzia Porcaro