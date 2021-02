Ancora un incidente sul lavoro tramutatosi in tragedia. E’ accaduto a Portici in Via De Lauzieres dove un operaio intento a svolgere il proprio lavoro è precipitato da una impalcatura perdendo la vita.

L’uomo, un 54enne di Giugliano stava eseguendo lavori di ristrutturazione per conto di una ditta sempre di Giugliano, alla facciata di un edificio privato, quando per cause ancora da accertare, è caduto.





Inutili i soccorsi, l’altezza dal quale è precipitato l’uomo non gli ha lasciato scampo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale, che dopo aver raccolto le prime testimonianze, non hanno potuto che ipotizzare che a provocare l’incidente mortale sia stato il tragico cedimento della struttura montata sulla parete esterna del palazzo.