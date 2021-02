Il numero dei contagiati a Volla si attesta a 207, di cui anche un decesso. “Il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale abbraccia la famiglia di Salvatore Petrone per la prematura dipartita”.





Lo ha comunicato attraverso la su pagina Facebook il sindaco di Volla, Pesquale Di Marzo, che ha aggiunto: “I lievi miglioramenti, dovuti anche all’emanazione delle ultime ordinanze, potrebbero consentire di valutare, nei giorni che seguono, anche in modo diverso la sospensione delle attività didattiche in presenza, ovviamente in considerazione sempre dei dati forniti.

La situazione che stiamo vivendo ci impone di mantenere alta la soglia di attenzione”.