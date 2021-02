Continua l’emergenza Covid a Torre Annunziata con un bollettino quotidiano ancora pesante. Sono 33 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 307 tamponi processati.

Il tasso di positività si attesta al 10,74 per cento. Sempre nella giornata di ieri, 23 febbraio sono stae registrate anche 21 guarigioni.





Il dato più triste e al tempo stesso allarmante è però quello relativo alle vittime. In questi primi 24 giorni del mese sono 10 le persone che hanno perso la battaglia con il coronavirus. Questo dato relativo ai deceduti è emerso in seguito ad una verifica fatta presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune. Purtroppo ad oggi non è arrivata alcuna comunicazione in merito da parte degli organi preposti.





Sono 956 i cittadini attualmente positivi, di cui 25 con la cosiddetta variante inglese (identificabile dai referti dei tamponi come “Positivi con gene S Drop Out”).

Sale,inevitabilmente, a 3.335 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 2.328 guarite e 51 decedute.