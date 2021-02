Ancora contagi nelle scuola del comune di Ercolano. A comunicare ancora una chiusura il primo cittadino ercolanese che con un’ordinanza ha predisposto la chiusura del plesso scolastico Iaccarino di via Doglie.

“La chiusura si è resa necessaria a seguito di una comunicazione del Dipartimento dell’Asl che ha accertato 15 casi di positività al covid19, tra la popolazione scolastica del plesso”, scrive sul profilo social lo stesso Ciro Buonajuto. L’istituto sarà chiuso fino a mercoledì 3 marzo 2020.





Inoltre sempre di concerto con l’Asl è stato chiuso anche il plesso di Casacampora dell’Istituto Superiore Tilgher. Inoltre fino al 28 febbraio restano chiusi gli istituti Giampaglia e De Curtis-Ungaretti.

Dai dati comunicati dall’Asl e dalla Regione Campania sul territorio di Ercolano si registriamo 403 cittadini positivi (erano 417), mentre i guariti sono 2.133 (rispetto ai 1.846).





In pratica la curva dei contagi è in risalita, ma viene compensata da un cospicuo numero di guariti. “Questo deve indurci a mantenere alta l’attenzione”. Scrive ancora ancora Buonajuto, che aggiunge: “Anche se sono consapevole che con il passare dei mesi siamo oggettivamente stanchi. La diffusione del virus c’è ancora, dobbiamo rimanere concentrati e non abbassare la guardia. La campagna vaccinale sta proseguendo, anche se a rilento, ci auguriamo che nelle prossime settimane ci sia una sostanziale risalita. Non dobbiamo immaginare che la nostra battaglia sia terminata, restiamo guardinghi per non rendere vano lo straordinario lavoro fatto in questi mesi da tutti noi”.