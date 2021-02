Riportiamo i comunicati della Givova Scafati sulla cessione di Antonino Sabatino e sul rinvio della gara contro la Top Secret Ferrara.

La Givova Scafati rende noto che il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara valevole per il recupero della quinta giornata del campionato di serie A2 (girone rosso) previsto per domani 24 febbraio, alle ore 18:00, al PalaMangano, contro Top Secret Ferrara.

Come reso noto dalla società ferrarese nelle scorse settimane attraverso una nota ufficiale, il motivo dell’annullamento della sfida è dettato dalla prolungata presenza di alcuni casi positivi al covid-19 tra i tesserati del gruppo squadra della società estense, ai quali si rinnova un sincero augurio di pronta guarigione.

Cessione di Antonino Sabatino

La Givova Scafati rende noto di aver ceduto in prestito alla società NPC Rieti fino al termine della stagione in corso l’atleta Antonino Sabatino.

La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato, per l’impegno profuso in campo e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della stagione agonistica in corso.