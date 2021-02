Impennata di contagi, tasso di positività e decessi. Ritorna l’incubo Covid in Campania?

A fronte di un numero relativamente alto di tamponi, quest'oggi i positivi non sono per nulla calati, anzi risultano essere in numero superiore a quelli registrati negli ultimi tre mesi

Brutte notizie per la Campani. I dati odierni comunicati dall’Unità di Crisi stravolgono gli schemi consueti dell’andamento dei contagi nelle ultime settimane.

Torna ad impenna il tasso di positività, aumentano i nuovi positivi e purtroppo anche i decessi. In totale i tamponi lavorati sono stati 21.366 (di cui 3.568 antigenici), mentre i positivi sono stati 2.185 (di cui 303 casi identificati da test antigenici rapidi). Gli asintomatici risultano essere 1.763, mentre oggi sono 110 i positivi sintomatici. Come sempre questi ultimi dati si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.

A fronte di un numero relativamente alto di tamponi, quest’oggi i positivi non sono per nulla calati, anzi risultano essere in numero di gran lunga superiore rispetto a quelli registrati negli ultimi tre mesi. L’ultima volta che i contagiati in 24 ore avevano superato le duemila unità era stato il 28 novembre 2020 con 2.022 positivi.







In relazione ai dati riportato, quindi, il rapporto tra i tamponi processati e i positivi riscontrati sale nuovamente sopra il dieci per cento raggiungendo il 10,22%, ieri era sceso al 9,53%, mentre domenica scorsa si era fermato 8,18%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Sabato 13 febbraio – 8,02% – 1.603 contagiati

Domenica 14 febbraio –10,15% – 966 contagiati

Lunedì 15 febbraio – 8,02% – 1.135 contagiati

Martedì 16 febbraio – 7,69% – 1.575 contagiati

Mercoledì 17 febbraio – 7,91% – 1.573 contagiati

Giovedì 18 febbraio – 8,20% – 1.616 contagiati

Venerdì 19 febbraio – 8,02% – 1.677 contagiati

Sabato 20 febbraio – 8,18% – 1.658 contagiati

Domenica 21 febbraio –10,83% – 1.202 contagiati

Lunedì 22 febbraio – 9,53% – 1.436 contagiati

Martedì 23 febbraio –10,22% – 2.185 contagiati







Nei Reparti Covid dedicati cala leggermente il numero dei degenti. La riserva risale a 1.841 sui 3.160 posti letto disponibili in Campania. Cala leggermente il numero dei ricoverati in terapia intensiva, dopo l’accelerazione dei due giorni precedenti, quindi passano a 526, i posti letto disponibili.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 257.939 (di cui 4.794 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.842.283 (di cui 90.890 antigenici).

I guariti registrati nel report quotidiano sono 848 con i quali giungono a 181.890 pazienti campani che hanno superato la malattia.

Sono 40 le vittime, 17 deceduti nelle ultime 48 ore, 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 4.219 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.754 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.319, rispetto a ieri 8 in meno. Salgono a 130 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 2 in meno rispetto a ieri.

Il numero delle persone attualmente positive oggi aumenta di 1.297 unità e risulta essere di 71.830, aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 70.381, con 1.307 persone in più.







Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 154.559 (+929)

– Provincia di Salerno : 39.048 (+490)

– Provincia di Avellino : 11.319 (+78)

– Provincia di Caserta : 42.909 (+267)

– Provincia di Benevento : 6.817 (+15) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.





Il contagio in Italia

Sono 16.424 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Martedì i positivi erano stati 13.314.

Le vittime sono invece 318, mentre martedì erano state 356.

I casi totali da inizio epidemia sono 2.848.564, i morti 96.666. Gli attualmente positivi sono 389.433 (+1.485 rispetto a martedì), i dimessi o guariti 2.362.465 (+14.599), in isolamento domiciliare ci sono ora 369.059 persone (+1.552).

Sono 340.247 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, martedì erano stati 303.850, oltre 36 mila in meno. Il tasso di positività è del 4,8%, rispetto al 4,4% di martedì (+0,4%).

Sono 2.157 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 11 unità in più nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 178. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.217 persone, in calo di 78 unità rispetto a martedì.