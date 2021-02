Domani potrebbe essere l’ultima serata europea di questa stagione per il Napoli. Gli azzurri alle 18.55 affronteranno il Granada allo stadio Maradona, dopo la brutta sconfitta per 2-0 della gara d’andata. Per evitare l’eliminazione dall’Europa League ai sedicesimi di finale sarà necessario vincere con almeno tre gol di scarto, oppure un 2-0 speculare al match in Andalusia porterebbe la sfida ai tempi supplementari. Qualsiasi altro risultato significherebbe per il Napoli abbandono del torneo e dell’ultimo trofeo stagionale raggiungibile.





Oltre alla rimonta da inseguire, Gattuso, come da molte gare ormai, dovrà fare i conti con le tante assenze, alle quali si è aggiunta quella di Osimhen. L’attaccante nigeriano, reduce dal grande spavento nel finale di gara contro l’Atalanta con perdita dei sensi per il brutto colpo alla testa e un diagnosi di trauma cranico, sarà out. Il tecnico non potrà quindi contare su nessuna punta di ruolo per l’incontro di domani. Infatti Petagna è ancora ai box, mentre Mertens, rientrato a Castel Volturno dopo le terapie alla caviglia svolte in Belgio, sarà tra i convocati ma siederà in panchina. Dalle parole dello stesso Gattuso apprendiamo che il numero 14 ha al massimo 10/20 minuti di autonomia e non sarà ovviamente rischiato dal primo minuto.





In qualche occasione negli ultimi mesi è stato utilizzato Lozano nel ruolo di falso nueve, ma anche il messicano è costretto in infermeria. Sarà quindi Politano il centravanti nel 4-3-3 che schiererà Gattuso. L’ex Sassuolo e Inter sarà affiancato sulle ali da Insigne e Elmas. A centrocampo Bakayoko sarà il vertice basso, mentre Fabian e Zielinski agiranno nelle posizioni di mezzali. Tra i pali ancora Meret (sempre indisponibile Ospina), schermato dalla linea a quattro difensiva che ritrova tra i titolari Koulibaly. Il senegalese guiderà la retroguardia coadiuvato da Rrahmani, con Di Lorenzo e Mario Rui che saranno i padroni delle corsie laterali.

Martinez con il suo Granada dovrà rinunciare a Herrera, autore della prima rete che ha propiziato il successo nella partita d’andata, che sarà sostituito da Eteki. Ha recuperato Soldado, ma non è al meglio e non sarà quindi del match, almeno inizialmente. Il tridente d’attacco sarà formato da Machis, Molina e Kenedy.





PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Politano, Insigne. All. Gattuso

Granada (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Neva; Montoro, Gonalons, Eteki: Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

Salvatore Emmanuele Palumbo