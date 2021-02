Aumentano ancora i nuovi positivi in Campania e schizza in alto il tasso di positività. Ora sembra proprio che la terza fase del contagio, che in tanti già davano per iniziata, sembra in piena esplosione.

Tanti i tamponi lavorati anche oggi: 22.416 (di cui 4.150 antigenici), mentre i positivi sono salgono vertiginosamente a 2.519 (di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi). Gli asintomatici risultano essere 1.881, mentre aumenta anche il numero di quanti accusano i sintomi del Covid che oggi sono 171. Come sempre questi ultimi dati si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.







In relazione ai dati regionali, quindi, il rapporto tra i tamponi processati e i positivi riscontrati oltrepassa l’undici per cento, arrivando a 11.23%, ieri era al 10,08%, mentre domenica scorsa si era fermato 8,18%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 16 febbraio – 7,69% – 1.575 contagiati

Mercoledì 17 febbraio – 7,91% – 1.573 contagiati

Giovedì 18 febbraio – 8,20% – 1.616 contagiati

Venerdì 19 febbraio – 8,02% – 1.677 contagiati

Sabato 20 febbraio – 8,18% – 1.658 contagiati

Domenica 21 febbraio –10,83% – 1.202 contagiati

Lunedì 22 febbraio – 9,53% – 1.436 contagiati

Martedì 23 febbraio –10,22% – 2.185 contagiati

Mercoledì 24 febbraio –10,08% – 2.385 contagiati

Giovedì 25 febbraio –11,23% – 2.519 contagiati







Nei Reparti Covid dedicati cala il numero dei degenti. La riserva sale a 1.866 posti letto disponibili in Campania. Sale il numero dei ricoverati in terapia intensiva, restano disponibili 512 posti letto.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 262.843 (di cui 5.539 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.888.348 (di cui 98.937 antigenici).

I guariti registrati nel report quotidiano sono 1.779. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania giungono a 184.883.

Sono 11 le vittime, 9 i deceduti nelle ultime 48 ore, 2 coloro che hanno perso la vita in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 4.259 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.794 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.294, rispetto a ieri 11 in meno. Sono 144 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 13 in più con 18 nuovi ingressi

Il numero delle persone attualmente positive oggi aumenta di 729 unità e risulta essere di 73.701, aumenta di 727 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 71.536.







Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 156.988 (+1.241)

– Provincia di Salerno : 39.576 (+528)

– Provincia di Avellino : 11.404 (-289)

– Provincia di Caserta : 43.544 (+321)

– Provincia di Benevento : 6.917 (+41) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma. Regione Campania Intanto il governatore De Luca annuncia che dal primo marzo le scuole resteranno chiuse fino a quando non sarà vaccinato tutto il personale scolastico. “Dobbiamo bloccare questa crescita di contagio. Non si può reggere una situazione nella quale ci sono più di 2mila positivi al giorno. Dovremo prendere decisioni importanti ma necessarie, costi quel che costi”. Così il governatore Vincenzo De Luca, nella sua diretta del venerdì.

“In queste condizioni – aggiunge – non è tollerabile nessuna lamentazione e superficialità. Il governo ha deciso di aprire e chiudere, è questa filosofia che ci porta ad avere l’esplosione di contagio. Ormai ci siamo, dovremo prendere decisioni importanti, noi non ci fermeremo di fronte a queste decisioni. Dobbiamo essere uomini – conclude – e fare fino in fondo il nostro dovere”.





Il contagio in Italia

Sono 20.499 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 19.886.

Le vittime sono invece 253, in calo rispetto alle 308 di ieri, 325.404 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 353.704 di ieri. Il tasso di positività sale al 6,3% (+0,7%). Questi i dati del ministero della Salute. 2.194 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 26 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 188. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.292 persone, 35 in più di ieri.





Intanto sono arrivate a quota 4 milioni (3.998.727) le dosi di vaccino anti covid somministrate nel Paese. E’ quanto riporta il sito del ministero della Salute, con 1.370.373 persone vaccinate con doppia dose. Attualmente sono 5.830.660 le dosi distribuite alle regioni, che ne hanno utilizzato già il 68.6%: 4.537.260 sono di Pfizer/BioNTech, 244.600 di Moderna, 1.048.800 di AstraZeneca.

Per quanto riguarda le categorie, 2.292.040 di dosi sono andate agli operatori sanitari e sociosanitari, 690.708 al personale non sanitario, 389.127 agli ospiti delle Rsa, 489.475 agli over 80, 50.993 alle Forze Armate, 86.384 al personale scolastico.