Mercoledì al PalaPittoni in Torre Annunziata, cronaca di un bel film vissuto sulla realtà di un parquet, il match tra la Givova Fiamma Torrese e la squadra di Grotte Volley Noci nel campionato di Volley Femminile serie B1.

La sorpresa per me che scrivo di calcio e mi arrabbio spesso e volentieri per atti e risultati a volte deludenti sta nel vedere due gruppi di ragazze lottare su ogni palla e darsi il cinque anche se una di loro ha fatto perdere un punto e lì è meraviglioso. Ero aduso a contemplare il volley dalla televisione, facendo il tifo per i colori azzurri ed entusiasmandomi alle schiacciate dei mostri sacri, era bello. Ma ecco che ieri mi sono catapultato nella realtà locale e vedere una squadra torrese, giocare allo spasimo col sorriso sulle labbra è stata un’emozione che mi vedrà proseguire quest’incontro con la palla da volley.





Parliamo della gara e leggiamo subito il risultato 3 set a zero e già questo dice tutto, la Fiamma comincia subito bruciando nel primo set le pur brave ragazze pugliesi. Si va al secondo set con il vantaggio ospite sul 22 a 17, ma va Campolo alla battuta e cambia il risultato arrivando al pareggio e poi superando le pugliesi aggiudicandosi anche il secondo set.





Il terzo set non è comunque una passeggiata, ma poco ci manca, le ragazze giocano in scioltezza, ma con umiltà senza mancare mai di concentrazione, sempre presenti alle azioni e pronte a rispedire la palla in campo avverso.

Si arriva al tripudio generale in campo torrese senza citare nessuna in particolare, in effetti la squadra di capitan Sollo, non sembra essere costituita da un sestetto intercambiabile, ma sembrano essere una sola persona che si muove all’unisono. Che bella serata ed ora si va avanti, senza grilli per la testa, ma solo con l’unico obiettivo di ben figurare. Brave.

Ernesto Limito