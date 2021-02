Oggi sul mercato si trovano diversi tipi di materassi, varia il materiale con il quale vengono prodotti, differisce la rigidità e lo spessore. Per godere della comodità di fare acquisti da casa, conviene avere le idee chiare, capire quale tipologia è più adatta al proprio riposo e quindi ordinare il modello più adatto tra l’ampia scelta di materassi online di buona qualità.

Rigidità e spessore sono una questione di gusti personali. Ovviamente dormire su una superficie che crea avvallamenti è scomodo oltre che difficile, ma allo stesso tempo non tutti riescono a riposare su un materasso rigido. Scordiamoci della leggenda secondo cui dormire su una tavola di legno fa bene alla schiena. Non è da questi particolari che si riconosce un buon materasso. Un letto comodo deve dare sostegno e rispettare la curvatura della schiena.

Materassi online: quali modelli

A volte, quando si acquistano i materassi online, nelle descrizioni di ogni articolo dove viene indicata la composizione dei materiali e il grado di rigidità, ci sono anche i suggerimenti e consigli d’uso in base alle abitudini. Per esempio, chi abitualmente dorme steso sulla schiena, cioè supino, preferisce riposare su un materasso rigido che sostenga bene la colonna. Ed è una scelta corretta. Altrettanto corretta è la scelta di chi, riposando prevalentemente su un fianco, senta la necessità di lasciare affondare leggermente la spalla su cui dorme per assumere così una posizione confortevole. In questo caso conviene acquistare un materasso meno rigido. Anche il peso di chi vi dorme sopra ha…il suo peso appunto. Se chi è di corporatura esile riposa indifferentemente bene su modelli rigidi e più morbidi, con l’aumentare della mole cresce anche la necessità di un materasso in grado di contrastare il peso senza infossarsi.

Materassi: ogni quanto cambiarli

Il materasso non è eterno, in buone condizioni dura 10 al massimo 15 anni, dopodiché arriva il momento di cambiarlo. La conseguenza, altrimenti sono dolori alle ossa e un riposo mai davvero riposante. I problemi di notti poco riposanti possono averli anche le coppie che dormono su un materasso matrimoniale, pur avendo corporature e abitudini profondamente diverse. Per risolvere il problema e riuscire finalmente a dormire bene, conviene cercare on line materassi singoli di buona qualità ma con caratteristiche adeguate alle proprie esigenze. Un’ottima occasione, questa per cambiare anche le reti e scegliere reti a doghe con alzata elettrica separata per godersi il comfort insieme, ma separati. A questo proposito bisogna ricordare che se si acquista una rete motorizzata, meravigliosa perché permette un’ampia scelta di inclinazioni per rilassarsi o leggere a letto, i materassi a molle non sono più compatibili. È utile quindi cercare tra i materassi online quelli in lattice o in memory, le cui fibre non si rovinano ma anzi sono studiate appositamente per adattarsi alle pressioni della rete oltre che a quelle del peso del corpo.

In conclusione, ricordiamo che l’acquisto di materassi può essere detratto in fase di dichiarazione dei redditi ma solo laddove il materasso sia ortopedico e ad uso terapeutico. Per poter essere portata in detrazione la spesa dovrà giustificata da prescrizione medica o da un’autocertificazione che espliciti per quale ragione è necessario utilizzare un materasso ad uso terapeutico.