Manca sempre meno all’inizio del Festival della Canzone Italiana, e tutti gli occhi sono puntati ormai sulla città dei fiori.

Sanremo in questo atipico 2021 rappresenta la rinascita di molti settori.

La prossima settimana infatti, non sarà solo il palcoscenico del festival nazionale, ma anche e soprattutto il festival della rinascita e dei sogni.

Un urlo d’amore, perché tutti i settori legati al benessere, al turismo, alla ristorazione possano rinascere.







Da questa voglia di rinascita nasce la fusione professionale tra il Grand hotel Des Anglais e il Dream Massage (per sette anni il massaggio ufficiale dell’ospitalità del Festival).

Il Grand hotel Des Anglais è una storica struttura ricettiva risalente al 1888, meta da sempre di personaggi illustri legati al mondo festivaliero, dell’arte, del giornalismo e del cinema.

Un Hotel da sogno, da Dream appunto, capitanato da Paolo Madonia, originario della Sicilia, ma da 40 anni al servizio delle strutture ricettive più prestigiose in Italia e all’estero.

Il brand campano Dream Massage, formazione, eventi e consulenze spa e centri Benessere capitanati dal Prof. Stefano Serra spa manager, ma per tutti un umile operaio dell’anima e per 7 anni consecutivi il capitano dei massaggiatori professionisti dell’ospitalità del festival di Sanremo.







Il Dream Massage, ideato dal manager napoletano Stefano Serra , infatti, è l’unico massaggio che si compone di ben 11 tecniche differenti, che vanno dal trattamento deep surf al californiano, dal fisioterapico all’ayurveda, fondato essenzialmente sull’accogliere l’altro, come in un grande gesto d’amore.

Insieme hanno dato vita ad un sogno, che fonde il passato e il futuro del mondo del benessere, una spa moderna ispirata all’antica Roma, la prima spa di Sanremo e di tutta la Costa Azzurra, un sogno per tanti vip del Festival, ma un sogno per tutti gli amanti di Sanremo e della costa ligure.

Ed ecco che nasce la SOMNIA AURA SPA, il taglio del nastro è previsto in totale sicurezza per il 1Marzo a cura della meravigliosa madrina Veronica Maya, sicuramente la più amata degli italiani e vero simbolo del benessere a 360 grandi.

In questa spa da sogno scenderanno in campo i 10 migliori massaggiatori selezionati in tutta Italia e non solo (ci saranno eccellenze mondiali provenienti da Brasile, India, Indonesia, Albania, Romania e Svizzera) tra migliaia di candidati al master “massaggiatore professionista dello spettacolo”, per donare un tocco di amore autentico e di altissima professionalità, a chi lo desiderasse attraverso le loro sapienti mani e i loro sorrisi.

La squadra Dream in partenza per Sanremo è composta da: la supervisor e docente Rosa Frezza (da 7 anni anche lei impegnata nel curare l’ospitalità ufficiale del festival nell’ area Dream); Monica Capitanio coordinatrice e docente dell’aerea Dream; Nadia Pagani, consulting professional massage, i tutor già protagonisti negli anni passati Delia Noviello e Angelo Brazioli; Federica Peirano Spa manager, ed i meravigliosi massaggiatori Anna Fiorentino, Ana De Souza, Yuli Yuliantini, Paolo Manna, Gabriele Segafieno, Angela Angione, Elena Alis Timpa, Mirela Hoxhaj, Virginia D Atri, Valentina Dell’ Eva e Miriam Moscato.







Mai come in questo anno sarà essenziale curare sotto ogni punto di vista la sicurezza di questo evento, dove la prevenzione al covid 19 sarà protagonista, tutti gli allievi e i partecipanti saranno sottoposti a tampone molecolare, non ci saranno assembramenti, e tutti i partecipanti avranno un certificato di sicurezza covid, grazie alla supervisione di Alberto Morgia covid manager e leader della sicurezza e della formazione in Italia.

Una lunga serie di partner, di amici che credono nei sogni, accompagneranno questo nuovo spazio: Divise e Divise, azienda leader per l’abbigliamento professionali di Ornella Varriale e Nicola Bello; Aquaspecial di Marco Gabbriellini (azienda leader nella costruzione di centri benessere spa e piscine che realizza progettandoli interamente o ingegnerizzando le idee dei più importanti studi di design e di architettura); Imperator 24 uno spumante esclusivo arricchito da una polvere d’oro genuina di Carmine Gentile; Funtastiq cosmesi funzionale del Dott. Gisberto Caccia, e come sempre l’immancabile Dermo Dream della Dott.ssa Adele Sparavigna (Autrice di numerose pubblicazioni su riviste e testi specialistici, di letture, relazioni e comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali.







Vanta numerose citazioni (al momento oltre 300) nella letteratura scientifica internazionale. Membro di diverse associazioni dermatologiche nazionali ed internazionali e dei comitati scientifici di riviste specializzate nei settori dermatologico.

La grafica è a cura di Oltre il merchandising di Antonio Martinelli, azienda già nota a molti artisti italiani per la creazione delle maglie ufficiali dei concerti.

Un ringraziamento speciale a Terramata Resort Case vacanza a S.Stefano al mare di Massimo e Meriam Boeri, che ospiterà i partecipanti al master, alla grande eccellenza napoletana pizzeria Senese di Sanremo e al Dama club di Italo Palmieri network moda capelli.

Special guest dell’area: la splendida modella attrice e conduttrice Antonella Salvucci e Rosita Tita Savarese una delle voci di Napoli più belle in assoluto, una vera promessa della musica italiana.

E se il festival chiuderà i battenti a marzo, il cuore del Dream continuerà a battere l’11 Aprile con la premiazione degli allievi presso il Grand hotel S. Francesco di Napoli mentre la Somnia Aurea spa avrà sempre in esclusiva il Dream Massage nelle mani e nel cuore.