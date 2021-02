Per gli over 80 dei comuni della Penisola, che si sono registrati e prenotati sulla piattaforma Soresa, è partita la vaccinazione. Molti di essi sono stati chiamati dall’Asl Napoli 3 Sud per ricevere la prima dose.





Purtroppo, al momento, gli anziani residenti nell’area della penisola sorrentina saranno costretti a recarsi a Castellammare di Stabia o Gragnano per poter ricevere la somministrazione del vaccino, a meno che non vogliano riceverla presso la propria abitazione o posticiparla. In entrambi i casi, secondo quanto comunicato dal sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, la richiesta dovrà essere inoltrata a relazioni pubbliche@aslnapoli3sud.it, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché codice fiscale, residenza, cellulare e indirizzo mail per essere ricontattati.