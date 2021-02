Appena emessa l’Ordinanza dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che prevede una nuova sosta forzata e didattica a distanza per gli alunni delle scuole della regione di ogni ordine e grado, e i “No Dad” sono già pronti a dar battaglia.

La sospensione delle attività in presenza ordinata dal governatore campano entrerà in vigore da lunedì prossimo, 1 marzo, e sarà valida sino al 14 dello stesso mese. Gli studenti, perlomeno quelli che erano rientrati in presenza neanche un mese fa, anche se al 50%, si troveranno a dover nuovamente seguire le lezione in didattica distanza.







Tuttavia, come già accaduto in passato, la decisione del governatore di riportare gli studenti in Dad non ha riscosso il consenso di tutti.

Si dicono pronti a mettere in campo ogni azione possibile, i genitori che aderiscono al Coordinamento Scuole Aperte Campania. Sono, infatti, già al vaglio iniziative e ricorsi al fine di “tutelare, come sempre, la salute psicofisica” dei propri figli, “nonché il loro diritto all’istruzione, equiparando la Campania al resto d’Italia”.

Bianca Di Massa