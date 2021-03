Si aprono domani, martedì 2 marzo, alle ore 12 in diretta streaming, e in presenza per alcuni relatori, gli “Stati Generali del Turismo di Sorrento”, evento promosso dal Comune di Sorrento, con il patrocinio di Enit e Regione Campania e curato da VisVerbi.

Interverranno Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania, Massimo Coppola, Sindaco di Sorrento, Giorgio Palmucci, Presidente Enit – Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, Raimondo Ambrosino, Sindaco di Procida e Roberto Bernabò, vicedirettore de Il Sole 24 Ore. Conduce Gianluigi Nuzzi.

In vista della prossima stagione turistica occorre mettere le basi per una revisione totale del modello di ospitalità fin qui proposto dalle maggiori mete di interesse italiane. Il Comune di Sorrento, che in era pre-Covind poteva vantare oltre 3 milioni di presenze l’anno, è un punto di osservazione privilegiato dal quale partire per dare vita ad un nuovo approccio che possa portare ad un rilancio del settore sin dalla prossima e imminente estate.

Gli Stati Generali del 2 marzo sono l’inizio di un percorso che metterà a confronto tutte le categorie del settore e si concluderà con la presentazione di un piano operativo da condividere a livello nazionale. Durante l’incontro verrà presentata la ricerca realizzata tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo italiano.

Il report si concentrerà sull’evoluzione del sentiment della rete sul settore turismo a livello nazionale, quindi su base Italia, e a livello regionale e comunale, su Campania e Sorrento.

La diretta streaming dell’evento verrà trasmessa sulle pagine facebook del Comune di Sorrento https://www.facebook.com/comunesorrento e del Sindaco Massimo Coppola https://www.facebook.com/massimocoppolasorrento.