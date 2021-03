Finiti gli esterni, la ditta incaricata procederà ad allestire gli interni con pavimento in linoleum e pareti divisorie.La struttura di 300 metri quadrati ospiterà 5 box per la vaccinazione vera e propria, un’ampia sala per l’accettazione, una adeguatamente attrezzata per la preparazione dei vaccini, uno spogliatoio destinato agli operatori sanitari, due ampie sale in cui sostare per i 15 minuti di monitoraggio previsti dopo la vaccinazione al fine dirr scongiurare l’eventuale insorgenza di reazioni allergiche e una sala attrezzata per le emergenze.