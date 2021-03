A distanza di un anno la nuova RC auto familiare, introdotta lo scorso febbraio 2020 con la modifica all’art.134 del Codice delle Assicurazioni, continua a dare i suoi frutti a favore delle famiglie proprietarie di più veicoli.

Una ricerca commissionata dal Sole 24 Ore a inizio riforma aveva previsto un risparmio per famiglia tra il 13% e il 65%. Una più recente indagine, condotta dal comparatore Facile, ha confermato che la polizza auto, stipulata avvalendosi dell’agevolazione RC auto familiare, ha permesso alle famiglie di risparmiare fino al 55% in un anno.

Cosa è l’RCA familiare? Si tratta della possibilità di ereditare la classe di merito dal componente della famiglia che risulta più virtuoso. Ad esempio, rispettando certi requisiti, la prima classe maturata dal padre potrebbe essere utilizzata anche da tutti gli altri membri familiari, purché intestatari di un mezzo proprio.

L’applicazione della RCA familiare può essere richiesta quando si stipula una nuova polizza o quando giunge il momento del rinnovo. Anche i neopatentati ne possono usufruire, se componenti stabili del nucleo familiare.

Se l’RCA familiare può essere applicata, un documento fondamentale da presentare per beneficiarne è lo Stato di Famiglia. Questo certificato, ottenibile presso l’Ufficio Anagrafe del proprio Comune, può essere compilato anche sotto forma di autocertificazione.

D’altra parte, alcune categorie di automobilisti non hanno accesso a questa agevolazione. Gli assicurati responsabili di un sinistro negli ultimi cinque anni non possono richiederla. All’atto della domanda, infatti, l’impresa di assicurazione prende in analisi l’attestato di rischio dei 5 anni precedenti dei richiedenti.

Questo apre una controversia non risolta nella possibilità di agevolazioni. Coloro che abbiano un attestato di rischio di durata inferiore ai 5 anni non possono accedervi, anche se liberi da sinistri. Infine, questo provvedimento non agevola le famiglie proprietarie di un solo mezzo, e risultano tagliati fuori anche i single.

Ci sono comunque buone notizie per gli esclusi da questa normativa. Le polizze auto in questo 2021 continuano il loro calo nei premi, specialmente sul fronte online.

