Anche a Marzo #SweetHomeMusic vi farà compagnia, tra zone rosse ed arancioni il live streaming è rimasto un appuntamento fisso per tanti appassionati di buona musica, che continuano a seguire con grande partecipazione le Lookdown Sessions organizzate da A-Z Blues con la collaborazione di Rock Nation. Eccovi 3 appuntamenti – sempre ad orario aperitivo – per questo mese, con qualche sorpresa in serbo per Aprile!

“Ritornano i nostri beniamini T-Roosters, per un set di Chicago blues e non solo, seguiti da Max De Bernardi & Veronica Sbergia che ci ospiteranno ancora una volta a Casa De Sbergiardi, tra risate e american music per prolungare la festa della donna, mentre verso fine mese recupereremo il concerto degli I Shot A Man, formazione che rappresenterà l’Italia al prossimo International Blues Challenge di Memphis”.

Ecco il calendario delle serate

Domenica 07 marzo, ore 19,00: T-Roosters > segui la diretta

Mercoledì 10 marzo, ore 19,00: Max & Veronica > segui la diretta

Domenica 21 marzo, ore 19,00: I Shot A Man > segui la diretta

T-ROOSTERS – domenica 7 marzo – ore 19,00

Questo gruppo nasce dal comune amore di quattro musicisti per la musica afroamericana, a partire dalle sue origini sino a quella di oggi. Il loro sound ci porta a riassaporare l’inestimabile blues delle origini attraverso nuove forme come lo swing/blues, il rock’n’roll e il boogie woogie, con un repertorio composto anche di brani originali, che parlano di cronache del mondo in cui viviamo, oltre a lanciarsi sempre con la giusta dose di groove – in incursioni “intime” nello spazio profondo che ospita i sentimenti comuni a tutti noi, musicisti e ascoltatori: le nostre paure, le nostre speranze, gli amori e le incertezze della vita quotidiana.

SEGUI LA DIRETTA : https://www.facebook.com/T-ROOSTERS-204996762894740

MAX DE BERNARDI & VERONICA SBERGIA – mercoledì 10 marzo – ore 19,00

Ormai un appuntamento fisso per #SweetHomeMusic con questo fantastico duo capace come pochi di farci ripercorrere la storia della musica popolare statunitense, tra ballads, blues, gospel, early jazz, hillbilly e old-time music con la bravura, la simpatia e la genuinità di Veronica e Max, due alfieri del blues made in Italy nel mondo. Un modo molto simpatico e piacevole per passare la serata con la coppia per eccellenza del blues italiano.

SEGUI LA DIRETTA: https://www.facebook.com/maxandveronica

I SHOT A MAN – domenica 21 marzo – ore 19,00

Gli “I Shot a Man” sono una formazione piemontese che è stata capace di aggiudicarsi il riconoscimento di rappresentare l’Italia del blues al prossimo International Blues Challenge di Memphis. Due chitarre e una batteria per una proposta musicale particolarmente intrigante, che gioca tra atmosfere da vero crooner alla tipica musica da strada che ha caratterizzato parecchio del blues statunitense degli anni ’30 e ’40.

SEGUI LA DIRETTA : https://www.facebook.com/ishotaman/