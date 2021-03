Forte calo del tasso di positività dopo le due impennate dei giorni scorsi. Di certo c’è da registrare il forte aumento dei tamponi processati che, dai 14mila di lunedì e i 15.260 di ieri, passano a 26.533 (di cui 6.783 antigenici).

Tanti comunque anche i positivi riscontrati che oggi sono 2.635 (di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi). Gli asintomatici risultano essere 2.113, mentre i positivi che accusano i sintomi del Covid sono 168. Dati, come sempre, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare.







Dall’incrocio dei dati odierni il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, segna un forte calo fermandosi al 9,93%. Ieri era al 13,4%.

I 2.635 positivi di oggi confermano il trend regionale che va avanti ormai da circa una settimana, dal 23 febbraio, con la Campania sempre sopra i duemila positivi al giorno, tranne che nella giornata del 28 con poco più di 1.800 positivi, ma su soli 14.600 tamponi. A fronte di questi numeri, la possibilità di ritornare in “zona rossa” si concretizza sempre più. Venerdì la valutazione dei dati e la decisione della cabina di regia nazionale.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Domenica 21 febbraio –10,83% – 1.202 contagiati

Lunedì 22 febbraio – 9,53% – 1.436 contagiati

Martedì 23 febbraio –10,22% – 2.185 contagiati

Mercoledì 24 febbraio –10,08% – 2.385 contagiati

Giovedì 25 febbraio –11,23% – 2.519 contagiati

Venerdì 26 febbraio – 9,74% – 2.215 contagiati

Sabato 27 febbraio –10,50% – 2.561 contagiati

Domenica 28 febbraio –12,96% – 1.896 contagiati

Lunedì 1 marzo –13,4% – 2.046 contagiati

Martedì 2 marzo – 9,93% – 2.635 contagiati





Nei Reparti Covid dedicati sale il numero dei degenti. La riserva è di 1.800 posti letto disponibili in Campania. Aumentano nuovamente i ricoverati in terapia intensiva. Rispetto alla dotazione complessiva di 656 posti letto ne restano disponibili 519.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 274.196 (di cui 6.981 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.991.864 (di cui 118.628 antigenici).

I guariti registrati nel report quotidiano sono 628. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania giungono a 188.570.

Le vittime oggi sono salgono a 40, di cui 15 deceduti nelle ultime 48 ore, 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 4.374 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.909 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.356, rispetto a ieri 4 in meno. Sono 137 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 4 in più rispetto a ieri, ma con 18 nuovi ingressi nella giornata.

Il numero delle persone attualmente positive oggi aumenta di 1.967 unità e risulta essere di 81.252, aumenta di 1.967 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 79.759.







Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 162.566 (+1.487)

– Provincia di Salerno : 42.647 (+953)

– Provincia di Avellino : 12.185 (+190)

– Provincia di Caserta : 44.869 (+305)

– Provincia di Benevento : 7.035 (+23) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma. Il contagio in Italia

Sono 20.884 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dei contagiati a 2.976.274. Martedì i positivi erano stati 17.083.

L’incremento delle vittime in un giorno è di 347. Dall’inizio della pandemia sono morte 98.635 persone.

Ad oggi in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, ci sono 437.421 attualmente positivi, in aumento di 6.425 rispetto alla giornata di martedì. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.440.218 con un incremento di 14.068 nelle ultime 24 ore.

Sono stati effettuati 358.884 tamponi (molecolari e antigenici) per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Martedì i test erano stati 335.983. Il tasso di positività è al 5,8%, in aumento rispetto al 5,1% di martedì.

Sono 1325 i nuovi positivi al Coronavirus registrati a Brescia, la provincia ora in ‘arancione spinto’ dove continuano ad aumentare i casi. Si tratta di quasi il 30% dei 4590 contagi da Coronavirus registrati in Lombardia. Anche Milano è oltre i mille casi, esattamente 1026, mentre sono 356 a Monza, 296 a Varese, 295 a Como, 278 a Pavia, 249 a Bergamo, 217 a Mantova, 165 a Cremona, 139 a Lecco, 83 a Sondrio e 63 a Lodi.