I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato 3 persone per resistenza a pubblico ufficiale: Luigi Vitiello (38enne di Boscoreale), Carmine Zavota (40enne di Boscoreale) e Pasquale Giugliano (37enne di Pompei), tutti già noti alle forze dell’ordine.

Erano a bordo di una Fiat Uno, in Largo Genzano a Torre Annunziata: alla guida Giugliano. I militari li hanno notati e hanno deciso di controllarli. Senza rispettare l’alt, i 3 sono fuggiti dando vita ad un inseguimento di oltre 10 chilometri che si è concluso a Castellammare di Stabia, quando il veicolo dei fuggitivi si è schiantato contro il muro di un garage in Via Rajola.





Anche durante il soccorso che gli è stato prestato, prima di finire in manette, i 3 hanno continuato ad insultare e minacciare i carabinieri. Motivo della fuga, la patente del conducente revocata.

L’arresto è stato poco fa convalidato durante il rito direttissimo. In carcere Giugliano e Zavota, Vitiello è stato sottoposto ai domiciliari.