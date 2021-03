La vittoria del Maradona contro il Benevento ha dato un minimo di morale alla squadra e di carica per tentare di agganciare la zona Champions. Il Napoli, salito ora a tre punti da Juventus e Atalanta (terza e quarta in graduatoria), è chiamato alla disputa del turno infrasettimanale, nel quale domani si troverà di fronte il Sassuolo. La partita è in programma alle 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.





L’obiettivo è di centrare il secondo successo di fila in campionato, sequenza che manca da fine gennaio. Nei quattro turni di Serie A di febbraio infatti gli azzurri hanno sempre alternato vittoria e sconfitta. E in una stagione con una classifica molto corta riuscire a raggiungere una manciata di tre punti uno dietro l’altro può davvero fare la differenza.

Per il match di domani Gattuso può ritrovare tra i titolari due giocatori che sono mancati negli ultimi incontri per via degli infortuni. È probabile che saranno della sfida dal primo minuto Ospina e Demme. Il portiere colombiano, che ha alzato bandiera bianca nel prepartita della sfida con la Juventus, è stato comunque ben sostituito da Meret, ma contro il Sassuolo dovrebbe essere lui a difendere i pali partenopei. La difesa sarà priva di Koulibaly, reduce dall’ingenua ed evitabilissima espulsione di domenica, e quindi la coppia centrale sarà composta da Rrahmani e Maksimovic. Arrivano però buone notizie da Manolas, che ha svolto gli ultimi allenamenti in gruppo e potrebbe sedere in panchina. Sugli esterni sicuro del posto Di Lorenzo a destra, mentre a sinistra ballottaggio tra Mario Rui e Ghoulam. L’algerino ha rallegrato tutti con le due più che buone prestazione con Granada e Benevento e parrebbe recuperato, ma il tecnico potrebbe tenerlo a riposo nell’infrasettimanale e puntare sul portoghese.





Come detto, anche Demme riconquista una maglia da titolare e farà coppia con Fabian Ruiz in mezzo al campo: panchina dunque per Bakayoko. L’attacco è ancora orfana di Lozano, che ne avrà ancora per almeno una decina di giorni, e di Petagna, arruolabile forse per domenica prossima. Fuori anche Osimhen, che lavora ancora a parte rispetto al gruppo, senza fare colpi di testa dopo il trauma cranico di dieci giorni fa. Venerdì saranno effettuati dei nuovi esami per ottenere il via libera per tornare disponibile al 100%. Sarà allora di nuovo Mertens a guidare l’attacco azzurro nel ruolo di prima punta, sostenuto da Politano e Insigne sulle ali e Zielinski come trequartista centrale.

Il Sassuolo, uscito vincitore dall’allora stadio San Paolo nel match d’andata, dovrà ancora fare a meno dell’ex Chiriches e Bourabia, out entrambi da gennaio, e darà forfait anche Boga, assente da due partite. De Zerbi si affiderà a Marlon e Ferrari per fermare gli avanti partenopei, con Locatelli che avrà in mano le chiavi del centrocampo. Berardi, Maxime Lopez e Djuricic coadiuveranno il lavoro di Caputo, a segno quattro volte nelle scorse cinque giornate.







Sarà l’ottava volta che il Napoli giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo in Serie A

Questo il bilancio dei 7 precedenti al Mapei Stadium: un successo Sassuolo, 3 pareggi e 3 vittorie Napoli.

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A: Sassuolo-Napoli del 22 dcembre 2019.

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A: 10 marzo 2019 – Sassuolo v Napoli 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Sassuolo in Serie A: 23 agosto 2015 – Sassuolo v Napoli 2-1









PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo.

Allenatore: De Zerbi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo