Nella sfida del Menti i gialloblù hanno pagato dazio in attacco che ha risentito delle assenze di Orlando infortunato e Fantacci squalificato. La Juve Stabia, impostata sul 3-5-2 con Marotta e Borrelli davanti, non ha prodotto giocate efficaci nelle manovre d’attacco. Il Bari, allenato da Massimo Carrera, ha dimostrato di essere squadra forte con individualità che possono fare la differenza.

Il match winner è stato l’attaccante dei pugliesi, Marras, che ha realizzato una doppietta a cavallo tra il finale di primo tempo e l’inizio del secondo. Marras sblocca il risultato al 44′ della prima frazione dopo che la Juve Stabia era partita con buon piglio.





Gli stabiesi infatti centrano un palo al 31′ su conclusione di Vallocchia da fuori area. In precedenza i locali avevano pure reclamato un penalty per un presunto fallo di mano in area di un difensore. Il pericolo scuote il Bari che con Marras trova la giocata risolutiva in area gialloblù per l’1-0. Evidente in questo frangente la maggior reattività dell’attacco degli ospiti.

La ripresa si apre al 2′ con il secondo gol di Marras con una precisa conclusione dalla distanza, finalizzando un’azione costruita con la collaborazione di Antenucci.

La Juve Stabia abbozza una reazione, cercando di rimettere in piedi il match con un’occasione per la testa di Borrelli, ma è ancora il Bari a sfiorare la terza marcatura con Cianci, la cui conclusione su assist da punizione becca la traversa.

Il Bari porta così a casa un prezioso successo con il classico punteggio all’inglese, confermandosi al terzo posto dietro la capolista Ternana e l’Avellino battistrada. Nonostante la sconfitta la Juve Stabia resta in zona playoff ma ora deve migliorare il rendimento interno, visto che le Vespe hanno centrato in casa un solo successo nel 2021 contro la Vibonese.





Troppo altalenanti i risultati conseguiti dai campani che trovano ancora una sconfitta contro una squadra piazzata in posizione superiore di classifica. Solo una volta in stagione la Juve Stabia ha vinto contro una formazione davanti in graduatoria e precisamente contro la Virtus Francavilla in trasferta.

Domenica prossima la formazione di mister Padalino giocherà in trasferta con il Palermo, dove mancherà del difensore Troest e del centrocampista Vallocchia, squalificato dopo l’ammonizione comminate loro contro il Bari.

Domenico Ferraro