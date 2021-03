A San Giorgio a Cremano oggi è iniziata l’erogazione dei bonus per i nuovi nati nel 2020 che è stata instituita con l’assessore alle politiche Sociali, Giuseppe Giordano. I bonus sono riservati a famiglie con Isee basso hanno avuto uno o più figli tra gennaio e dicembre 2020.

In totale sono 100 i bonus attribuiti ad altrettanti nuclei familiari, pari a 200 euro a famiglia, per un totale di 20 mila euro.

Un’iniziativa mirata a dare supporto alle famiglie più esposte alle conseguenze del Covid, nel primo anno della pandemia e che, dal numero di domande arrivate, ha dimostrato che vi sono molti concittadini ad aver bisogno di sostegno.







Intanto sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i requisiti per accedere all’assegno di maternità e all’assegno per i nuclei familiari numerosi (ovvero con almeno tre figli minori), per l’anno 2021. Bonus che si richiedono al Comune e sono poi erogati dall’INPS.

Questi i requisiti previsti: per l’assegno al nucleo familiare numeroso , il limite ISEE è di Euro 8.788,99. Per l’assegno di maternità (nati nell’anno 2021) il limite ISEE è di Euro 17.416,66.

Le domande che dovranno essere compilate su appositi modelli, pubblicati in home-page sul sito www-e-cremano.it , possono essere consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio a Cremano, in piazza Carlo di Borbone 10, oppure tramite pec all’idirizzo: protocollo.generale@cremano.telecompost.it







Per l’assegno di maternità la domanda va consegnata entro 6 mesi dalla nascita del bambino; per l’assegno per i nuclei familiari numerosi entro il 31 gennaio 2022.

L’Ente inoltrerà le richieste redatte correttamente all’INPS che provvederà poi al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio).

Il sindaco Zinno ha concluso cosi sui suoi social: “Siamo vicini alle famiglie in difficoltà. Nessuno deve restare indietro”.