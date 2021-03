Il report trasmesso dal Centro Operativo Comunale di Torre del Greco, a seguito di confronto e aggiornamento con i responsabili sanitari Asl Na3 Sud e l’Unità di Crisi Regionale evidenzia nelle ultime 24 ore ancora un decesso. Purtroppo ancora un anziano ha perso la sua battaglia con il Covid, si tratta di una persona di 81 anni, vedova di un noto pasticciere.





Certificati anche 116 casi di positività al Covid-19, tra cui diversi minori. Tra questi anche 1 ripositivizzato, 2 in regime ospedaliero e i restanti in isolamento. Torre del Greco, con i contagi odierni, supera i mille casi Covid per un totale di 1056.

Attestato, inoltre, il passaggio di 3 soggetti positivi dall’isolamento domiciliare al regime ospedaliero.

Nella stessa comunicazione sono attestati anche giorni 27 guarigioni.









Il C.O.C. di Torre del Greco ha confermato il seguente report:

Totale ospedalizzati:​ 59 Totale in isolamento domiciliare:​ 997 Totale guariti dal COVID: 3.543 Totale decessi:​ 114 Totale tamponi giornalieri: 386 gli esiti nei prossimi giorni.



Sale anche il numero dei positivi under 18 che sono 212 la diffusione veloce della variante inglese. Così fin da martedì sono stati intensificati i controlli e i posti di blocco nei punti della città frequentati da giovanissimi e meno giovani che negli ultimi mesi non hanno rispettato in maniera ineccepibile le regole anticontagio con assembramenti spesso con poche mascherina indossate.