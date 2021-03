La stazione di Via Sant’Antonio è uno dei numerosi impianti gestiti dalla Circumvesuviana, posti al servizio della cittadina di Torre del Greco.

La fermata ferroviaria, posta sulle linee Napoli-Sorrento e Napoli-Poggiomarino, non è mai stata una delle più sicure nel nostro territorio.







Priva di alcun presidio e, col tempo, trascurata, è spesso meta di giovani malintenzionati. Da tempo infatti è al centro di notizie di cronaca come rapine e atti vandalici, il che ha, giustamente, spaventato e messo in guardia i diversi pendolari.

Ecco quindi che l’EAV, l’Ente Autonomo Volturno, ha annunciato, in data odierna, che: “A seguito dei numerosi episodi di atti vandalici che da tempo si verificano presso la fermata impresenziata di Via S. Antonio delle linee Napoli – Sorrento e Napoli – Poggiomarino, tra le stazioni di Torre del Greco e Leopardi, considerata la vicinanza delle stazioni limitrofe, si dispone la soppressione della citata fermata. Pertanto tutti i treni in transito, previsti dall’attuale programma di esercizio, da inizio servizio del giorno 6 marzo 2021, non effettueranno la fermata di Via S. Antonio”.







Decisione presa al solo scopo di proteggere i cittadini e preservare i viaggiatori da eventuali aggressioni.

Questa drastica scelta si ritorcerà, però, contro quei cittadini e lavoratori onesti, i quali utilizzavano questa stazione quotidianamente per recarsi a lavoro e che, da domani, saranno costretti a raggiungere altre stazioni limitrofe, non vicine, per poter prendere un treno.