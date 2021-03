Resta stabilmente preoccupante la situazione del contagio da coronavirus in Campania. Ancora il tasso di positività superiore all’undici per cento e numero di contagiati in aumento.

“In Campania siamo in zona rossa, così non si può più reggere”, ha dichiarato nella diretta del venerdì il governatore De Luca, ed in effetti i dati non fanno presagire nulla di buono.

I tamponi processati nella giornata di ieri e riportati nl bollettino quotidiano oggi sono stati 25.327 (di cui 4.401 antigenici). In aumento anche i positivi riscontrati che oggi sono 2.842 (di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi).









Gli asintomatici risultano essere 2.286, mentre i positivi che accusano i sintomi del Covid, oggi sono 215. Dati, come sempre, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare.

Dall’incrocio dei dati odierni il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, segna una sostanziale stabilità, con un calo minimo di qualche decimo di punto, e si ferma a 11.22%. Ieri era a 11,58%.

“Abbiamo registrato anche comportamenti scorretti e clima di rilassamento generale in alcuni fine settimane. Sembrava di essere a Ferragosto”, ha dichiarato il governatore annunciando l’imminente “zona rossa” per la Campania.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 23 febbraio –10,22% – 2.185 contagiati

Mercoledì 24 febbraio –10,08% – 2.385 contagiati

Giovedì 25 febbraio –11,23% – 2.519 contagiati

Venerdì 26 febbraio – 9,74% – 2.215 contagiati

Sabato 27 febbraio –10,50% – 2.561 contagiati

Domenica 28 febbraio –12,96% – 1.896 contagiati

Lunedì 1 marzo –13,4% – 2.046 contagiati

Martedì 2 marzo – 9,93% – 2.635 contagiati

Mercoledì 3 marzo –11,58% – 2.780 contagiati

Giovedì 4 marzo –11,22% – 2.842 contagiati





Nei Reparti Covid dedicati resta sostanzialmente stabile il numero dei degenti. La riserva è di 1.802 posti letto disponibili in Campania, uno in meno. Stabile anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Rispetto alla dotazione complessiva di 656 posti letto ne restano disponibili 516.

Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 279.818 (di cui 7.649 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 3.041.179 (di cui 127.131 antigenici).

I guariti registrati nel report quotidiano sono 577. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania giungono a 190.181.

Le vittime oggi salgono a 13, di cui 8 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 4.427 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.962 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.357, rispetto a ieri ancora 1 in più. Sono 140 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, stabile, ma con 14 nuovi ingressi in un giorno.

Il numero delle persone attualmente positive oggi aumenta di 2.252 unità e risulta essere di 85.210, aumenta di 2.251 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 83.712.







Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 165.229 (+1.469)

– Provincia di Salerno : 43.011 (+506)

– Provincia di Avellino : 12.264 (+110)

– Provincia di Caserta : 45.593 (+337)

– Provincia di Benevento : 7.067 (+7) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma. Il contagio in Italia

Sono 22.865 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 4 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute.

I morti sono stati 339 nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 98.974 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Da ieri sono stati processati 339.635 tamponi, con un indice di positività al 6,7%.

In aumento i pazienti in terapia intensiva: sono 2.475, più 64 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in area non critica sono 20.157, in aumento di 394 unità nelle ultime 24 ore.

Il totale dei dimessi guariti sale a 2.453.706, mentre sono 2.999.119 i casi di Coronavirus registrati nel paese dall’inizio dell’emergenza.