Appuntamento sulla pista di Casaluce, Caserta, nel fine settimana del 6 e 7 marzo 2021

L’obiettivo del giovane driver Giuseppe Noviello per questa prima gara nella categoria Mini Under 10 è di riuscire a trovare il giusto equilibrio e feeling con il suo Go Kart, cercando di essere fin da subito competitivo per onorare il grande lavoro del Team FPK Racing Kart e della società DrcSportManagement a cui Noviello è affiliato e gli incessanti allenamenti sostenuti.

Nel 2020 una stagione indimenticabile per Giuseppe, con una vittoria a Casaluce, poi sul circuito di Iscaro, un secondo posto a sorpresa al Trofeo Autunno di Lonato, podio sul circuito di Castel Volturno, secondo posto alla Coppa Italia e conquista del titolo finale sempre a Castel Volturno.

Nella categoria Mini Under 10 Giuseppe Noviello sarà il pilota più giovane e più esile. Come da regolamento la scuderia ha dovuto aggiungere 30 kg di piombo al Kart per aumentare peso e stabilità.