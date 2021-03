Doppio match interno per la Givova Scafati che attende la Tramec Cento

Dopo il successo di domenica scorsa contro Unieuro Forlì, la Givova Scafati vuole

provare a replicare prestazione e risultato anche nel match casalingo contro la Tramec Cento, previsto per domenica sera, ore 18:00, al PalaMangano e valido per la ventiduesima giornata del campionato di serie A2 (girone rosso).

Così come accaduto in occasione del precedente turno, anche stavolta occorrerà una

prestazione di buon livello per piegare la resistenza di una delle formazioni più in forma del

raggruppamento. Ed ancora una volta occorrerà un prova di grande solidità ed energia da parte degli uomini in casacca gialloblù, che dovranno nuovamente fare a meno di capitan Marino, alle prese con le ultime fasi della terapia riabilitativa conseguente ad un infortunio, che lo costringe lontano dai campi di gioco da circa un mese e mezzo.

L’AVVERSARIO

Guai a sottovalutare l’organico di coach Matteo Mecacci, alla sua seconda stagione sulla

panchina biancorossa. Esso, infatti, si presenta variegato, assortito e completo in ogni reparto ed ha già recentemente dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le prime della classe. Le punte di diamante del team emiliano sono senza dubbio i due statunitensi Cotton e Sherrod, quest’ultimo ex di turno, per aver indossato la maglia gialloblù nella stagione 2017/2018: il primo è una guardia da 15,7 punti e 3,1 assist di media; il secondo è invece un centro da 12,3 punti e 7,8 rimbalzi di media. Un altro importante elemento chiave del roster è l’altro lungo Petrovic (9,6 punti di media), a cui vanno aggiunti il playmaker Moreno e gli esterni Gasparin, Fallucca, Leonzio, l’ex Ranuzzi (sulle sponde del Sarno nella stagione 2017/2018), l’ultimo arrivato Jurkatamm ed il lungo di scorta Berti. Si tratta quindi di un collettivo qualitativamente valido, da affrontare con il dovuto rispetto e la giusta determinazione.

LE DICHIARAZIONI

Coach Alessandro Finelli: «Affrontiamo domenica un’ottima formazione, che con l’innesto di Jurkatamm ora dispone di dieci giocatori, due per ruolo. Energia e talento caratterizzano la Tramec Cento, che ha in Cotton e Sherrod i suoi punti di forza: il primo è un esterno molto fisico, cresciuto molto nel corso della stagione; il secondo è un lungo con importanti caratteristiche, che a Scafati conosciamo benissimo. Intorno a loro, ci sono diversi altri atleti che garantiscono punti ed esperienza, a partire dalla coppia di playmaker Moreno e Gasparin, per poi passare a due grandi tiratori come Fallucca e Jurkatamm e poi proseguire con l’altro lungo Petrovic, che all’andata ci mise in serie difficoltà. Servirà grande concentrazione per difendere con continuità sui 40’, la stessa che ci è mancata con Ravenna, ma che invece abbiamo avuto con Pistoia e Forlì, da replicare contro Cento».

L’ala piccola Bernardo Musso: «Siamo in grande forma, abbiamo perso contro Ravenna

per una serie di episodi sfortunati, ma stiamo avendo un rendimento positivo in campionato e vogliamo continuare in questa direzione. Non dobbiamo mollare, anzi dobbiamo provare di fare meglio, perché abbiamo sempre qualcosa da migliorare. Sherrod e Cotton sono sicuramente i più temibili uomini di Cento, il nostro prossimo avversario, perché hanno tanti punti nelle mani. Ma non possiamo sottovalutare gli altri, perché tutti i componenti dell’organico emiliano stanno facendo ottime cose e sottovalutarli potrebbe essere un grosso errore, che non ci possiamo permettere. Ci servirà tanta intensità difensiva, quella che abbiamo recentemente sciorinato nelle ultime prestazioni, con l’obiettivo di concedere solo 15 punti per ciascun quarto all’avversario: sappiamo che è difficile, ma ci proviamo sempre».

I MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega

Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo

link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale

del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter).

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del

digitale terrestre) nel giorno di martedì 9 marzo (ore 20:40) e di mercoledì 10 marzo (ore 15:00).

RECUPERI PARTITE

La Givova Scafati rende noto che, in seguito all’intesa raggiunta con la società Atlante

Roma, il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha disposto l’anticipo di

orario alle 18:00 delle due sfide in programma tra Givova Scafati ed Atlante Roma così come segue: