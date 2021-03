Un weekend da non perdere nel circuito della provincia di Caserta, tantissimi i protagonisti

Il 6 e 7 marzo 2021 la Drcsportmanagement di Cesare Funari mette in pista alcuni dei suoi migliori piloti nel circuito di Casaluce.

Oltre a Marco Verde e Giuseppe Noviello ci saranno anche i fratelli Francesco e Stefano Norelli, con Francesco che è Campione Regionale Karting Campania nel 2020 e che cercherà sicuramente di confermarsi.

Per i fratelli Norelli di Campobasso è la seconda gara della stagione 2021 dopo la prima tappa del Campionato regionale Campania, Trofeo Alboreto, svolta nel circuito del Sele con ottimi risultati per entrambi i piloti che si sono piazzati in quarta posizione.