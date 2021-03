Appuntamento all’ottava edizione della Coppa Città di Casaluce, Caserta, il 6 e 7 marzo 2021

Astro nascente, talento naturale, fulmine, a soli 8 anni per il giovanissimo pilota campano di go kart Marco Verde già non bastano più gli aggettivi.

Grazie al lavoro del Team Babyrace lo scorso anno si è piazzato al secondo posto nel Campionato Regionale Karting Campania, categoria Entrylevel, e quest’anno debutterà nella prima gara del Campionato Regionale Aci categoria Mini Under 10 con il fido compagno di corse, il numero 14.

L’appuntamento è per il weekend del 6 e 7 marzo al Kartodromo–Minimotodromo di Casaluce, in provincia di Caserta, purtroppo ancora a porte chiuse per le vigenti norme anti covid.

Tranquilli però, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla webtv Unica Channel (https://www.facebook.com/unica.channel/) dove sarà possibile seguire Marco sfrecciare tra le molte curve del tracciato, non facile ma già conosciuto dal pilota. Qui, infatti, Marco Verde ha già vinto il trofeo Christmas Cup nel dicembre 2020.