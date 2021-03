Le canzoni (e la musica in generale) da sempre raccontano quello che succede nella vita e diventano così uno scrigno di esperienze fermate per sempre in quel preciso momento. E non potevano ovviamente non avere un ruolo importante anche in questa pandemia. Il Covid – 19 ci ha bloccato in casa per mesi e sono stati tanti i pensieri che ci hanno affollato la testa. Ma c’è chi non si è voluto arrendere nemmeno alla perdita del posto di lavoro. E’ il caso di Rino Garcia (all’anagrafe Salvatore Amodio), 22enne di Pimonte, che ha deciso, proprio durante il lockdown, di dare sfogo alla sua passione di cantante e di incidere i suoi primi brani. Il coronavirus ha portato alla chiusura del locale Palazzo Murat, a Positano, dove lavorava come cameriere di sala. Ma Rino non si è perso d’animo.

E durante il lockdown ha cominciato a coltivare la sua passione di cantante, avvalendosi della collaborazione di una casa discografica siciliana per spiccare il volo. Il giovane pimontese ha così messo su carta, e poi in musica, i suoi pensieri e le sue emozioni. E il risultato è stato per certi versi inaspettato. Le sue canzoni sono state molto richieste sulle tv e radio siciliane. Rino è molto seguito anche sui social e su YouTube. “Sin da piccolo ho avuto la passione per la musica – afferma il 22enne di Pimonte – L’anno scorso, durante il lockdown, ho scritto il mio primo album dal titolo “Facciamo Fiesta”, nel quale sono contenuti otto brani disponibili su tutte le piattaforme musicali. Mi ritengo una persona molto intraprendente – continua – mi è sempre piaciuto mettermi in gioco e in tutto quello che faccio ci metto sempre il cuore. Così ho cercato di reagire durante il lockdown e di dare a tutti un messaggio di speranza per il futuro”.

Il racconto continua così. “Quest’ultimo anno è stato molto difficile e ha messo in difficoltà tutti i settori. Nonostante le restrizioni, ho avuto modo di lavorare insieme ad un artista napoletano ad un nuovo brano intitolato “Dejavù”. Ma voglio ringraziare anche la mia famiglia, che mi ha supportato fin dal primo giorno e tutte le persone che mi sostengono”. Un lavoro, quello di Rino Garcia, che è stato già premiato con la chiamata di una casa discografica palermitana e con la partecipazione a diverse trasmissioni televisive tra Campania e Sicilia. Tra le sue canzoni più note, ci sono “En la playa contigo” con videoclip girato tra penisola sorrentina e costiera amalfitana. “E anche questo – conclude il 22enne di Pimonte – vuole essere un messaggio di speranza, affinché questo brutto periodo passi al più presto per riappropriarci tutti delle nostre vite”.