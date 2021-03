Il Comitato No sottopassi ha organizzato un incontro, ovviamente online, sulle problematiche inerenti il progetto Eav. L’incontro si terrà lunedì 8 marzo, dalle ore 18 e al fine di divulgare l’evento i responsabili del Comitato hanno prodotto una nota stampa che pubblichiamo di seguito:

“Il 16 Febbraio 2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pompei l’avviso pubblico di avvio delle procedure di esproprio di 273 particelle catastali.





L’avviso è finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità del Progetto di Compatibilizzazione Urbana della Linea Ferroviaria Circumvesuviana nel Comune di Pompei.

Dispiace osservare che, quanto a informazione e coinvolgimento della cittadinanza, l’Amministrazione Comunale si limita al minimo di legge, fermandosi alla semplice pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio, senza darne alcuna eco neppure sui social media comunali, che sembrano purtroppo diventati semplici strumenti di propaganda.

A questo vuoto informativo, sopperiscono i comitati civici, organizzando incontri informativi sul tema e coinvolgendo esperti del settore, come l’avvocato Giovanni Leone – che vanta una lunga esperienza su espropriazioni per pubblica utilità, urbanistica, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica e servizi sociali – e l’avvocato Paolo Leone – che vanta una altrettanto lunga esperienza in diritto amministrativo, particolarmente per l’urbanistica e l’edilizia residenziale e pubblica, per i provvedimenti di pianificazione e gestione del territorio.





L’incontro informativo si terrà Lunedì 8 Marzo, dalle ore 18, su piattaforma Google meet. Il Comitato “Pompei: NO ai Sottopassi” invita a partecipare tutti i cittadini, non solo quelli interessati agli espropri, ma anche tutti coloro che non si rassegnano all’idea che la

nostra amata città possa essere scempiata dalle opere interrate del progetto EAV.

Per maggiori informazioni: comitatonosottopassi@gmail.com”