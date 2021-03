Posticipo domenicale per il Napoli: gli azzurri domani alle 20.45 ospiteranno il Bologna. Il turno infrasettimanale non ha sorriso a Gattuso. Il pareggio incredibile di Reggio Emilia con il Sassuolo ha coinciso con le vittorie di Juventus, Atalanta e Roma. Quindi adesso la zona Champions dista cinque punti, a tredici giornate dal termine (quattordici per il Napoli, che il 17 marzo recupererà il match con i bianconeri).





Per la sfida di domani sera Gattuso ritrova due elementi importanti come Koulibaly e Osimhen. Il difensore rientra dopo aver scontato il turno di squalifica e sarà come al solito il perno della retroguardia, mentre l’attaccante è per la prima volta tra i convocati dopo il trauma cranico del 21 febbraio patito contro l’Atalanta e siederà inizialmente in panchina.

Tra i pali dovrebbe rivedersi Ospina, che prenderà il posto di Meret. La linea difensiva potrebbe vedere ricomporsi la coppia centrale titolare: al fianco di Koulibaly, si candida a una maglia da titolare Manolas, di ritorno dall’infortunio, che appare favorito su Rrahmani. A destra, come in tutte le partite di questo campionato tranne una, agirà Di Lorenzo; a sinistra rivedremo Ghoulam, che al momento è senz’altro davanti a Mario Rui nelle preferenze del tecnico. Il portoghese infatti è stato allontanato dal campo di allenamento per mancanza di impegno nel lavoro e non sarà parte dell’incontro.





A centrocampo sono da valutare le condizioni di Bakayoko, alle prese con problemi fisici, e la coppia in mediana sarà formata da Demme e Fabian Ruiz. Mertens guiderà nuovamente l’attacco, appoggiato da Politano, Zielinski e Insigne.

Mihajlovic dal canto suo dovrà fare a meno di diversi ragazzi, su tutti Tomiyasu, importante uomo della difesa, out per la terza gara consecutiva. In mezzo alla retroguardia si posizionano Danilo e Soumaoro. Poli coadiuverà Svanberg a centrocampo al posto dello squalificato Schouten. Soriano avrà il ruolo di sottopunta a sostegno di Barrow e sulle ali ci saranno Orsolini e Sansone.







PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Salvatore Emmanuele Palumbo