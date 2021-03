I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno svolto sul territorio di Portici un servizio straordinario di controllo del territorio.

Sono state 74 le persone e 52 i veicoli controllati dai militari della Compagnia di Torre del Greco, durante i numerosi posti di controllo organizzati in città.

Mario La Monica, 60enne del posto è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nonostante l’alt imposto ha accelerato e ha tentato la fuga. Bloccato in Corso Garibaldi dopo un breve inseguimento, La Monica è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.







Due le persone denunciate per la cosiddetta “truffa dello specchietto”: un 43enne del quartiere Pendino di Napoli e un 24enne di Secondigliano. Avevano poco prima tentato di truffare un’automobilista 39enne, facendole credere di aver danneggiato lo specchietto della loro vettura con una manovra azzardata. Le hanno poi chiesto, per evitare di coinvolgere le assicurazioni, 250 euro come risarcimento. La donna non ha creduto ad una parola e ha allertato una delle tante pattuglie in zona. Rintracciati e identificati grazie alla prontezza della donna, che ha appuntato il numero di targa, i due dovranno rispondere di tentata truffa aggravata.

Ha 29 anni la persona denunciata per guida senza patente. E’ stato fermato in Corso Umberto a bordo di uno scooter di grossa cilindrata nonostante non avesse alcun titolo che lo abilitasse alla guida.

Dovrà rispondere di ricettazione, invece, il 14enne fermato in Via Bosco Catene a bordo di uno scooter con numero di telaio contraffatto. Il veicolo è stato sequestrato, il minore affidato ai genitori.





Non sono mancate le violazioni alla normativa anti-contagio: 8 le persone sanzionate, tutte per la mancanza della mascherina di protezione.

Sempre nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino.

Nel corso dell’attività sono state identificate 82 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, e controllati 44 veicoli di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo; sono state contestate 11 violazioni al Codice della Strada per guida senza patente, mancanza di revisione e mancata copertura assicurativa. Infine, sono state sanzionate 5 persone per inottemperanza alle misure anti-Covid19 poiché prive della mascherina.





Inoltre, in seguito a diverse segnalazioni di furti di pneumatici avvenuti di recente, ieri notte gli agenti hanno notato in via Dalbono a Portici tre uomini a bordo di una vettura che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo.

I tre sono stati bloccati e trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e idonei allo smontaggio e forzatura di parti di autovetture.

I tre napoletani di 36, 35 e 20 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e sanzionati per essersi trovati fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo; infine, il 36enne è stato sanzionato poiché alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa e di revisione nonché sprovvisto di libretto di circolazione.