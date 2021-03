A Castellammare di Stabia ancora boom di contagi, raggiunto il picco di oltre 200 casi registrati nel weekend tra le giornate dal 6 all’8 marzo.

I dati dell’Asl non lasciano spazi a grandi ottimismi, anzi al contrario sono molto allarmanti e fotografano una realtà sotto gli occhi di tutti: a Castellammare di Stabia il virus è fuori controllo.





Sui 1.437 tamponi lavorati, 215 sono i cittadini risultati positivi al Covid-19 mentre sono oltre duemila le persone attualmente positive nella città delle acque, portando così il numero dei cittadini contagiati da inizio pandemia a 5.964. Un numero spaventosamente alto.

Contagiati anche ventuno bambini tra uno e 9 anni, quindici ragazzi tra i 10 ed i 17 anni e dieci persone tra gli 81 e gli 88 anni. Sono 31, invece, i guariti tra cui tre giovani di 7, 8 e 12 anni.

Tra i contagiati, quindi, sempre presenti i giovanissimi ed i ragazzini, a conferma che, causa le varianti, il coronavirus è diventato molto più aggressivo e colpisce anche i più giovani a differenza di come accadeva in principio della pandemia.





Anche il dato sui decessi vede un aggiornamento importante: “L’Asl ha anche aggiornato il numero dei decessi – ha comunicato il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino – da inizio pandemia 73 persone sono scomparse a causa del Covid-19”.

Una precisazione importante quella del sindaco stabiese che arriva dopo varie settimane di polemica politica in cui più volte dai cittadini e dalle opposizioni è stato messo in discussione non solo la gestione cittadina della pandemia, ma anche i dati fino ad ora rilasciati che non avevano confermato il numero esatto delle vittime.

Una situazione che ha visto Castellammare protagonista in negativo anche con risalti mediatici nazionali, data la grave situazione di emergenza in cui versa a causa del virus.





Intanto il sindaco Cimmino, anche nelle scorse ore, ha adottato provvedimenti più stringenti, non senza causare malumore, per cercare di contenere quanto più possibile la pandemia. Restrizioni che hanno anticipato di qualche giorno la zona rossa per la Campania partita stamattina.

Le autorità per tanto invitano i cittadini al rispetto di tutte le norme previste e raccomandano di contattare l’Asl al numero 081 9633169 per informazioni sulla campagna vaccinale.

L’obiettivo è quello di fornire informazioni complete, obiettive ed accurate per favorire un’ampia adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Unica strada per poter uscire dalla morsa di questo nemico chiamato Covid.

Ivano Manzo